Sembrerebbero esserci cattive notizie per Flavio Insinna e la sua Eredità. Come già anticipato nei giorni scorsi, la Rai sembrerebbe decisa ad allungare la messa in onda del popolare quiz show estivo “Reazione a Catena“, togliendo spazio al preserale precedentemente condotto da Carlo Conti e capitanato da Insinna da ben 5 anni.

Il programma, che vede al timone Marco Liorni, solitamente viene trasmesso nei mesi più caldi dell’anno, ma già nell’ultima edizione aveva ricevuto un’importante promozione. Infatti, grazie agli straordinari ascolti che hanno visto raggiungere la soglia del 30%, l’ultima puntata è andata in onda il 30 ottobre scorso. Ebbene, dopo diciassette anni, “Reazione a Catena” si prepara ad avere una durata di ben 6 mesi nel 2023, proseguendo la sua corsa fino al 17 dicembre.

Si prospetta quindi un cambiamento importante per Flavio Insinna, che si vedrà costretto a dividere metà dell’anno televisivo con il suo collega. L’Eredità, giunta alla sua ventunesima edizione, partirebbe a fine dicembre per poi finire i primi di giugno. E, secondo le indiscrezioni, l’ex volto di Don Matteo non avrebbe preso particolarmente bene la notizia.

In base a quanto riportato dal giornale “Oggi” nel numero in edicola a partire da giovedì 19 gennaio, il noto conduttore sarebbe attualmente “furioso” con la Rai per questa decisione. Il noto gioco televisivo va in onda dal lunedì alla domenica dalle 18 e 45 alle 20 e registra ancora ottimi ascolti, guadagnandosi praticamente sempre il titolo di programma più visto nella sua fascia oraria.

Naturalmente rimangono solamente indiscrezioni, ma questa sembrerebbe essere stata la reazione del presentatore che pare possa veder ridotta di parecchie puntate la durata della trasmissione consegnatagli a seguito della morte del compianto Fabrizio Frizzi.

In ogni caso, le iscrizioni per il quiz al timone di Marco Liorni sono già aperte sul sito di Rai Casting, per tutte le persone che hanno voglia di partecipare con la loro squadra alla diciottesima edizione del popolare gioco. Non resta che aspettare il 5 giugno per vedere in diretta il passaggio di testimone tra i due famosi conduttori in forza alla Tv di Stato.