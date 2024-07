Incorvaia-Ciavarro presto sposi: l’insolito desiderio dopo le nozze

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno presto a nozze. La data del matrimonio è fissata per venerdì 12 luglio ed è stata spostata rispetto a quella originaria a causa dei problemi di salute di Eleonora Giorgi, madre di lui. La cerimonia si terrà a Forte Dei Marmi. Poche ore fa Clizia ha svelato con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale che cosa sogna dopo essersi sposata, lasciando i follower a bocca aperta. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nello specifico.

Continua la stagione dei matrimoni. Dopo quelli di Diletta Leotta e Loris Karius e di Simona Ventura e Giovanni Terzi, il prossimo sarà quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La cerimonia verrà celebrata venerdì 12 luglio a Forte dei Marmi, luogo molto caro allo sposo in quanto è la città dove si sono conosciuti i suoi genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Proprio a causa dei problemi di salute della madre, malata di tumore, la data delle nozze è stata spostata rispetto a quella originariamente prevista. Clizia ha svelato che al loro matrimonio ci saranno circa cento persone tra parenti ed amici. Tra gli invitati sono previsti anche alcuni vip, tra cui numerosi ex protagonisti del Grande Fratello vip.

Cosa sogna Clizia Incorvaia dopo le nozze

Qualche ora fa in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Clizia Incorvaia ha rivelato che cosa sogna immediatamente dopo il suo matrimonio. La futura sposa ha condiviso nello specifico una foto di una pizza particolarmente ricca e gustosa. Non si tratta difatti di una semplice Margherita, bensì di una pizza interamente ricoperta di pennette al sugo, foglie di basilico e mozzarella. Insomma un piatto decisamente calorico! In accompagnamento alla foto della pietanza, Clizia ha aggiunto due emoji, precisamente quella della faccina che ride e quella con l’acquolina in bocca.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram:

Il desiderio della Incorvaia dopo le nozze è decisamente singolare, in quanto dopo il matrimonio la prima cosa a cui penserebbero i più sarebbe il viaggio di nozze oppure mettere su famiglia. Molto probabile che si tratti di una foto pubblicata con ironia. Certo a tutti piace mangiare una buona pizza, quindi come darlo torto.