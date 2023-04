La principessa di Galles rivela un dettaglio inedito sul look che sfoggerà per l’incoronazione di Re Carlo, per nulla inaspettato

Cosa indosserà Kate Middleton all’incoronazione di Carlo III? Pare un outfit con le nuances di uno dei suoi colori preferiti, il blu, e a dirlo sarebbe stata proprio lei. Il 6 maggio 2023 il figlio della defunta Regina Elisabetta II diventerà ufficialmente Re e durante questo evento così speciale avrà al suo fianco i suoi cari. Persino il principe Harry dovrebbe presenziare alla funzione dell’incoronazione del padre. Il figlio di Lady Diana, però, prenderà parte all’evento senza sua moglie Meghan Markle.

Infatti, è stato annunciato che l’ex attrice di Suits sarà assente. Dunque, l’attenzione sarà puntata esclusivamente sulla tanto amata Kate. C’è grande interesse da parte degli inglesi e non solo sugli outfit sfoggiati da Middleton durante gli eventi pubblici. La principessa di Galles, moglie del futuro Re William, ha conquistato la popolazione anche attraverso i suoi abiti, spesso riciclati. Pertanto, ora ci si chiede quale sarà l’outfit scelto da Kate Middleton per l’incoronazione di Re Carlo III. La stessa principessa ha deciso di dare un’anticipazione su cosa indosserà per questa importantissima occasione.

La principessa di Galles non ha parlato direttamente con la popolazione, ma con la conduttrice inglese Alison Hammond. Quest’ultima nel suo talk show britannico This Morning ha rivelato di aver incontrato Kate e il principe William durante la loro visita a Birmingham della scorsa settimana. Ebbene la conduttrice avrebbe ricevuto un’anticipazione sull’outfit della principessa di Galles dalla diretta interessata.

Ebbene Kate Middleton per l’incoronazione di Carlo indosserà “un accenno di blu”. Questa sarebbe l’intenzione della mamma dei principini George, Charlotte e Louis. La colorazione che sarebbe già stata scelta dalla moglie del principe William non è per nulla inaspettata. Infatti, in passato e anche di recente è stato possibile vederla indossare varie tonalità di blu.

Negli anni, infatti, Kate ha dimostrato di amare le nuance di questo colore. La principessa di Galles ha dimostrato che il blu è tra i suoi colori preferiti e non poteva, dunque, non pensare di indossare per un evento così speciale come quello dell’incoronazione di suo suocero. Non resta che attendere per scoprire se effettivamente questo rumor sia vero oppure no.

L’attesa si concluderà il 6 maggio 2023, quando Kate Middleton insieme a suo marito William presenzieranno all’incoronazione del nuovo Re. Nei giorni scorsi, Carlo III ha fatto una scelta inattesa che vede protagonista l’altra sua nuora. Non è passata inosservata la decisione di inserire Harry e Meghan Markle in un’importante immagine di famiglia.