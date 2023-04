Harry e Meghan, la coppia si divide per l’incoronazione di Re Carlo

By

I due ex reali inglesi prenderanno strade separate per il giorno più importante nella vita del sovrano, ecco gli aggiornamenti

C’è grandissima attesa nel Regno Unito per l’imminente cerimonia di incoronazione di Re Carlo, che riceverà ufficialmente la corona reale in occasione di un grande e solenne evento in programma il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster.

Gli occhi del mondo intero (si parla di un pubblico potenziale di 3 miliardi di telespettatori) sono puntati sulla lista dei partecipanti alla giornata più importante nella vita di Carlo, anche e soprattutto in considerazione degli ultimi gossip che hanno coinvolto la famiglia reale inglese.

C’è infatti una domanda che aleggia nell’aria fin da quando la regina Elisabetta II è scomparsa, lo scorso settembre: il principe Harry e la moglie Meghan Markle parteciperanno alle celebrazioni oppure no? Com’è ormai arcinoto, i rapporti fra gli ex reali e la famiglia reale rimasta in Inghilterra sono quantomai tesi. Dopo aver messo alla berlina le nefandezze della corte nella celebre intervista con Oprah Winfrey, Harry aveva messo il carico da novanta con la pubblicazione lo scorso gennaio della sua prima autobiografia, Spare, dove è tornato a parlare (male) dei familiari e soprattutto della stampa locale.

Ebbene, nelle scorse ore le agenzie internazionali hanno battuto la versione ufficiale di Buckingham Palace nel merito della questione. Secondo quanto riferito dai responsabili della comunicazione di Re Carlo ai media, all’evento sarà presente solo l’adorato figlio Harry, mentre Meghan Markle rimarrà in California per prendersi cura dei figli, i principi Archie e Lilibet.

L’occasione è certamente molto delicata: al di là del giorno particolarmente speciale per Re Carlo, che diventerà così sovrano in modo ufficiale insieme a Camilla (che sarà regina, e non più semplice regina consorte) si tratta della prima occasione di ritrovo della famiglia reale dopo l’uscita di Spare.

Chi sarà presente all’incoronazione di Carlo oltre ad Harry

Di recente è diventata di dominio pubblico la lista degli invitati al grande giorno, al quale parteciperanno anche molti capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Oltre ovviamente a William e Kate Middleton e ai loro tre figli all’incornazione di Re Carlo ci saranno tra gli altri anche membri della famiglia di Camilla come Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e il nipotino Arthur Elliot; presenti anche le principesse Eugenie e Beatrice, il principe Andrew e la moglie Sophie. Assente invece la Duchessa di York, così come Joe Biden, che manderà in rappresentanza degli USA la moglie Jill.