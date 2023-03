Harry e Meghan spazzano via la crisi con un’insalata da 1.800 euro

Il principe Harry e Meghan Markle spazzano via le voci di crisi matrimoniale con un’insalata da 1.800 euro. Dopo l’uragano innescato da “Spare” (il libro bomba del rampollo con rivelazioni scottanti sulla Royal Family), i duchi di Sussex sono tornati alla mondanità di Los Angeles. E non sono passati inosservati. In particolare si sono recati in uno dei ristoranti più esclusivi della Città degli Angeli, consumando pietanze dal prezzo esoso.

I due piccioncini hanno fatto tappa al Lounge Bar di Beverly Hills, locale che ha allietato generazioni e generazioni di celebrità hollywoodiane. Prima dell’ingresso, c’è un rigoroso controllo relativo al dress code: non sono ammessi jeans strappati o top troppo corti. Harry e Meghan, consapevoli delle regole ferree imposte dall’esercizio, non si sono fatti trovare impreparati.

Come spiffera Express Uk, pare che la coppia, tra i piatti scelti, abbia consumato una delle pietanze più note del menù del locale, vale a dire un’insalata che costa ben 1.912 dollari, circa 1.800 euro. Il condimento è a base di aragosta e foglie d’oro e si accompagna a un bicchiere di rinomato champagne. Cin cin!

Dopo l’uscita del turbolento “Spare”, non è la prima volta che i duchi si concedono alla vita mondana. Nei giorni scorsi avevano fatto capolino in un altro rinomato locale di Los Angeles, un club privato per ricchissimi se si pensa che per avere la tessera associativa bisogna sborsare la bellezza di 4.200 dollari all’anno.

La coppia non si è invece vista alla notte degli Oscar, che come di consueto si è tenuta a Los Angeles. Probabilmente avrebbero potuto prendervi parte tra il pubblico o in qualità di ospiti, ma pare che abbiano preferito girare alla larga dall’evento per evitare chiacchiere, gossip, illazioni e, forse, per evitare pure di attirarsi antipatie essendo consapevoli che una loro apparizione avrebbe senza dubbio veicolato su di loro, a scapito delle star di Hollywwod, parte dei riflettori mediatici.

Nel frattempo continua a tenere banco il tema assenza/presenza all’incoronazione di Re Carlo, che si svolgerà il prossimo 6 maggio. Solo allora si saprà se il principe Harry e Meghan prenderanno parte all’evento. Pare che il padre abbia invitato i duchi di Sussex, ma gira voce che così non sia stato per i figli della coppia, Archie e Lilibet Diana (fresca di battesimo). Dando comuque per scontato che l’invito sia arrivato a tutti, resta da capire se i duchi decideranno di esserci oppure no.