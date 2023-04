Re Carlo III autorizza la foto (con un dettaglio che non sfugge) per la cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio.

Mancano ormai pochi giorni all’evento che vedrà protagonista Re Carlo III. L’incoronazione ufficiale del sovrano avverrà sotto le volte dell’abbazia di Westminster, il prossimo 6 maggio a Londra. Durante la cerimonia il Re potrà finalmente riabbracciare il figlio Harry, trasferitosi nel 2020 in America, insieme alla moglie Meghan Markle, in seguito allo strappo dalla Royal Family. Nelle scorse ore è arrivata la decisione del sovrano di inserire anche Harry e la consorte nel ritratto di famiglia, scelto fra i souvenir ufficiali messi in catalogo da Buckingham Palace.

Il ritratto di famiglia è stato diffuso nella giornata di ieri dai tabloid inglesi, in seguito all’uscita di alcune indiscrezioni su una telefonata che ci sarebbe stata tra il Re e il secondogenito. Durante la telefonata Harry avrebbe confermato la sua presenza alle celebrazioni per l’incoronazione del padre, seppur da solo. Sembrerebbe infatti che la consorte Meghan non parteciperà direttamente alla cerimonia, preferendo restare in California con i figli Archie e Lilibet. Nessuna notizia invece riguarderebbe una possibile rappacificazione tra i due fratelli, i cui rapporti si sono raggelati in seguito alla pubblicazione di “Spare”.

Azione distensiva o abile mossa di marketing?

Il gesto di Carlo II è stato interpretato da molti come un’azione distensiva del sovrano nei confronti del secondogenito e della consorte Meghan, da altri come un’abile mossa di marketing. C’è anche da dire però che il Coronation souvenir programme è stato deciso molto tempo fa, sicuramente prima che arrivasse la conferma da parte di Harry della sua partecipazione alla cerimonia di incoronazione del padre. È quindi improbabile che ci sia della malizia dietro il gesto del sovrano.

La fotografia

L’immagine scelta è una fotografia d’archivio scattata dal fotografo di corte, Chris Jackson, nel giardino di Clarence House, durante la festa organizzata per il 70esimo compleanno del sovrano. Il ritratto risale al lontano 2018, prima della fatale rottura tra i duchi di Sussex e la famiglia reale e della nascita dei due figli di Harry e Meghan. L’immagine ritrae Carlo e Camilla in primo piano sorridenti e seduti su una panchina. Alle spalle dei consorti troviamo William, Kate, Harry e Meghan in piedi. Presenti anche i tre figli dell’attuale erede al trono: George, Charlotte e Louis.

King Charles includes a photo with Harry and Meghan in the official Coronation souvenir programme https://t.co/SzLD1rxZDx pic.twitter.com/8zu0N9BpWh — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2023

Intanto, nelle scorse ore sono formalmente iniziate le prove notturne a Londra per l’evento più atteso degli ultimi anni.