Ilary Blasi presto zia: svelato sesso bebè, parla la sorella Melory

È di qualche giorno fa la notizia secondo cui la sorella di Ilary, Melory Blasi, sia incinta del suo primo figlio. A sorpresa, quest’oggi la ragazza ha dato l’annuncio su Instagram del sesso del bambino attraverso una pratica molto diffusa sia in America che, ormai, in Italia chiamata “gender reveal”. Quest’ultima consiste nel rivelare in modo “giocoso” se i genitori del nascituro aspettano un maschietto o una femminuccia.

Nel video pubblicato dalla sorella di Ilary, Melory e il marito Tiziano Panicci si mostrano mentre scoppiano in un prato verde un palloncino nero da cui ne sono fuoriusciti degli altri… tutti rosa! Dunque, la coppia è in attesa di una bella femminuccia.

Tanti sono stati i commenti di utenti, amici e parenti che sotto il video e nelle Instagram stories hanno fatto gli auguri alla coppia per la nuova avventura che si apprestano a vivere.

Melory Blasi, l’annuncio della gravidanza

Melory Blasi non fa parte del mondo dello spettacolo e conduce una vita normale, fuori dai riflettori. Tuttavia, il fatto di essere la sorella di Ilary, nonché cognata di Francesco Totti, le ha permesso di essere abbastanza conosciuta dal pubblico tanto da avviare una discreta carriera da influencer.

La sorella minore di Ilary ha deciso di dare l’annuncio della sua gravidanza proprio su Instagram, pubblicando una foto del pancione in bella vista. Ai suoi piedi, Tiziano lo abbracciava e baciava. Una foto toccante per un annuncio che ha sicuramente rallegrato gli zii Ilary e Francesco, dopo un 2020 che non ha portato alla famiglia Totti grandi gioie. La coppia quest’anno ha dovuto affrontare sia la scomparsa del padre del Capitano, sia la malattia. I due, infatti, si sono ammalati di Coronavirus e sono guariti solo recentemente. Ilary Blasi, dunque, sarà una zia plurima. La sorella maggiore Silvia è infatti già mamma di due bambini ancora piccoli.

Chi sono Melory Blasi e Tiziano Panicci

Melory Blasi, classe 1990, si è laureata in Ortottica e Assistenza Oftalmologica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma nel 2012 e attualmente lavora in uno studio oculistico. Anche Tiziano non fa parte del mondo dello spettacolo. Lui è un impiegato presso Poste Italiane. I due sono convolati a nozze il 2 luglio 2017, dopo otto anni di fidanzamento e solo ora si apprestano a diventare genitori.

Chissà se la neo mamma Melory sceglierà un nome particolare come il suo e quello di Ilary. L’ex Letterina di passaparola per scegliere i nomi dei suoi figli ha mantenuto di certo la tradizione della famiglia Blasi.