Totti sta meglio, il racconto sul Covid: “Un colpo al cuore, 15 lunghi giorni”

Francesco Totti ha avuto il Covid e oggi ha deciso di raccontare la sua esperienza. Un post su Instagram che probabilmente è stato scritto anche per sensibilizzare alla prevenzione. La seconda ondata infatti sta colpendo diversi personaggi dello spettacolo e con le loro testimonianze potrebbero far aprire gli occhi anche a chi ancora non crede del tutto in questa emergenza sanitaria. Dalle parole nel suo messaggio, comunque, è parso di capire che oltre al racconto sia nascosta anche un’altra notizia. Totti è guarito dal Coronavirus? Dal suo racconto pare che il peggio sia passato e che sta meglio.

A inizio messaggio, la bandiera della Roma ha confermato le notizie in circolazione sulle sue condizioni di salute. Ha quindi confermato di non essere stato bene e ha aggiunto: “Ora mi sono ripreso”. Per questo ha scelto, con un certo sollievo ha specificato, di raccontare cosa gli è capitato e ha tenuto a dire che non è stata una passeggiata. Ha avuto una febbre che non riusciva a farla scendere. Ha avuto la saturazione dell’ossigeno bassa e sentiva le forze abbandonarlo sempre più. Totti ha avuto la polmonite bilaterale col Covid:

“La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars-Cov-2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni”.

Ha quindi ringraziato i medici che lo hanno aiutato in questo momento e lo hanno curato, tra cui anche il professor Alberto Zangrillo. A fine messaggio ha anche invitato a usare le giuste precauzioni e a seguire le indicazioni per riuscire a battere il Covid.

Totti e Ilary hanno avuto il Covid insieme, le ultime news

Se Francesco Totti ha scritto un messaggio ai fan per comunicare che sta meglio, lo stesso non ha fatto Ilary Blasi. O almeno non ancora. Anche lei infatti ha avuto il Covid insieme al marito, ma da parte sua non sono ancora giunti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute attuali. Negli ultimi giorni, però, Alfonso Signorini in una diretta Instagram con Chi ha raccontato che a Totti è andata peggio che a Ilary. Dunque per la conduttrice il decorso dell’infezione dovrebbe essere stato più leggero rispetto a quello di Totti. Non resta che attendere ulteriori notizie per avere l’ufficialità della negativizzazione della coppia.