Ilary Blasi diventa zia: la sorella minore Melory è incinta

La cognata di Francesco Totti sta per diventare mamma per la prima volta: l’annuncio è arrivato via Instagram

Ilary Blasi e Francesco Totti presto zii. Melory, la sorella minore della conduttrice Mediaset, è incinta. A dare l’annuncio la diretta interessata, che ha mostrato il pancione su Instagram con tanto di bacio da parte del marito (foto più in basso). Sposata da tre anni, Melory è in attesa del suo primogenito. A differenza di Ilary, la 30enne non fa parte del mondo dello spettacolo e non ha mai avuto alcuna velleità artistica.

Come potete vedere nello scatto Melory Blasi ha scelto di non fornire ulteriori dettagli sulla sua prima gravidanza. Con tutta probabilità il bambino – al momento non è chiaro se sarà un maschietto o una femminuccia – nascerà la prossima primavera. Grande gioia da parte di Ilary Blasi, che è molto legata alla sorella minore nonostante i tanti anni di differenza. Ilary è nata nel 1981, dopo la più grande Silvia, mentre Melory è arrivata nel 1990.

Melory Blasi vive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, in parole povere una professionista nel campo sanitario degli studi visivi. Nonostante non faccia parte del mondo della tv come la sorella maggiore Ilary, Melory non è del tutto sconosciuta. Su Instagram la futura mamma conta circa 27mila follower e pubblica foto con una certa frequenza.

Melory Blasi è balzata agli onori della cronaca rosa tre anni fa, quando è convolata a nozze col fidanzato storico Tiziano. Gli scatti del suo matrimonio sono diventati virali poiché condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi, al culmine della felicità per il lieto evento. L’ex calciatore della Roma ha un ottimo rapporto con le cognate, che considera delle vere e proprie sorelle.

Il 2021 sarà un anno speciale per Ilary Blasi dopo un 2020 tutt’altro che facile. L’ex Letterina di Passaparola diventerà zia per la terza volta – la sorella maggiore Silvia è mamma di due bambini ancora piccoli- e tornerà in televisione. Pare certo, infatti, il suo rientro a Canale 5, al timone dell’Isola dei Famosi. Archiviato l’addio al Grande Fratello Vip la signora Totti è pronta a condurre il reality show ambientato in Honduras.