Ilary Blasi, la figlia Isabel gioca con Bastian: si mormora che Totti…

Un video molto personale quello condiviso da Ilary Blasi sui suoi profili social negli scorsi giorni. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ripreso il suo attuale compagno, Bastian Muller, intento a giocare con la figlia Isabel, 7 anni, avuta dal matrimonio con l’ex marito Francesco Totti.

Nel corso degli ultimi mesi Bastian è diventato sempre più importante per la conduttrice, tanto è che lei ha voluto presentarlo sin da subito ai suoi tre figli, coinvolgendolo nel “quadretto famigliare“. C’è da chiedersi come l’abbia presa il Pupone. Si mormora che già quando seppe che Bastian sostava nella villa dell’Eur sia andato su tutte le furie.

Il video della “discordia”

Nel video appaiono Isabel e una sua amica intente e giocare ad un popolare gioco da tavolo: “Attenti al pirata”. Ad un certo punto, si sente l’amica di Isabel rivolgersi al compagno della Blasi chiamandolo per nome. Ilary non inquadra il volto dell’imprenditore ma solamente le mani, mentre lui risponde alla bambina in inglese. In sottofondo si sente anche la voce della stessa Ilary, che però non appare fisicamente nelle riprese.

A giudicare dallo sfondo, sembra che il video sia stato registrato a casa della conduttrice, la famosissima villa all’Eur che, solo pochi giorni fa, il giudice ha deciso di assegnare momentaneamente a lei. Potrebbe essere proprio questo dettaglio a far infuriare ancora di più l’ex calciatore della Roma, che in quella villa ha vissuto fino ad un anno fa e ha visto crescere i suoi figli.

Il rapporto con Bastian e la “rivincita” di Ilary

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto positivo della sua vita ed è finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle la separazione dall’ex calciatore della Roma. Ha ritrovato la felicità grazie all’attuale compagno e lavorativamente parlando è impegnatissima con la nuova stagione del reality show l’Isola dei Famosi.

In seguito alla rottura con Totti, la conduttrice aveva deciso di prendersi una bella pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a se stessa e ai suoi figli. Pausa terminata con la partecipazione al programma dell’amica Silvia Toffanin. Durante l‘intervista a Verissimo la Blasi non ha voluto pronunciarsi sulla separazione da Totti, affermando che non è ancora il momento giusto per parlarne pubblicamente. A sorpresa invece, nel corso della prima puntata dell’Isola, nella quale la conduttrice è apparsa con un nuovo taglio di capelli, non sono mancate le frecciatine all’ex marito.