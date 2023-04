Ilary e Totti, chi ha vinto il primo round in tribunale: le condizioni

Ilary Blasi si è ufficialmente portata a casa il primo importante risultato nella battaglia legale contro l’ex marito Francesco Totti. Come riportato da Open e da Il Messaggero, la conduttrice dell’Isola dei famosi 2023 avrebbe avuto la meglio su “Er pupone” al momento della lettura della prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile nelle scorse ore.

Che cosa prevede, dunque, tale decisione? Di fatto, si tratta del respingimento delle richieste di Francesco Totti, che aveva chiesto di poter tener con sé la casa dove lei adesso vive insieme ai figli. Ma niente da fare per lui! Il tribunale ha infatti deciso di assegnare all’ex Letterina l’enorme villa all’Eur dove per tanti anni i due hanno convissuto, oltre alla custodia dei figli e un assegno mensile da 12.500 euro.

In base al calendario stabilito da tale sentenza provvisoria, Francesco Totti dovrà attenersi alle indicazioni della corte per poter vedere la figlia più piccola, Isabel. Diverso invece il discorso per gli altri due figli, la primogenita Chanel e Cristian, che invece potranno incontrare il padre quando vorranno.

Alla somma che è stata stabilita dal giudice al lavoro sul caso, Francesco Totti dovrà anche aggiungere le spese per il loro mantenimento scolastico, che dovrebbe ammontare a circa il 75% del totale. Tale decisione avrà validità per tutta la durata del processo tuttora in corso.

Ilary e Totti: le ultime stoccate della conduttrice

Mentre in tribunale i rispettivi avvocati della ex coppia si preparavano alla prima attesa sentenza, Ilary Blasi scaldava i motori per tornare per la prima volta in televisione dopo la fine del matrimonio con Totti. Tutti aspettavano con grande impazienza il ritorno della conduttrice, avvenuto a poche ore di distanza dalla messa in onda dell’Isola dei Famosi nel salotto dell’amica Silvia Toffanin. A Verissimo, Ilary Blasi ha in realtà chiesto che venisse rispettata la sua privacy in questo momento delicato e ha quindi scelto di non parlare di Totti.

Tuttavia, la prima vera stoccata la conduttrice l’ha voluta lanciare all’ex proprio in diretta al reality che da anni ha la fortuna di guidare. Prima di entrare nel merito della puntata inaugurale, la presentatrice ha commentato, ammiccante: