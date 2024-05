Ilary Blasi, dopo Battiti Live condurrà un atteso reality: tutti i dettagli

Ilary Blasi alla conquista di Mediaset. Dopo un periodo di pausa, la showgirl romana si prepara a diventare uno dei volti cardini del palinsesto di Canale 5. Oltre all’ufficialità della conduzione di Battiti Live, in onda quest’estate, ora TvBlog rivela che la Blasi potrebbe essere la padrona di casa di un altro programma. Si tratta di un reality che manca da tanto in tv e che negli ultimi anni è stato al centro di rumors (e non solo) sul suo possibile ritorno.

Mentre Ilary si prepara per salire sul palco dei concerti estivi del Battiti Live accompagnata da Alvin – una sua vecchia conoscenza – TvBlog lancia la bomba: la presentatrice potrebbe ottenere la conduzione di un format storico di Mediaset.

Ilary Blasi verso la conduzione de La Talpa

Stiamo parlando de La Talpa. Numerossissimi negli ultimi periodi sono stati i rumors su un suo possibile ritorno. Addirittura il reality era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso anno. Poi però, come purtroppo abbiamo visto, neanche per l’attuale stagione televisiva il programma tanto atteso ha visto la luce.

Le ultime notizie riguardanti il ritorno del noto reality erano state lanciate prima da Dagospia, che annunciava l’acquisto da parte del gruppo Fremantle e ipotizzava Enrico Papi come conduttore. Poi lo scorso mese Davide Maggio aveva praticamente ufficializzato la messa in onda di una nuova edizione per la prossima stagione televisiva, con alcuni cambiamenti.

Ora TvBlog conferma quanto anticipato da Maggio e aggiunge ulteriori dettagli. Oltre alla possibilità di non avere un vero e proprio studio, il sito ha rivelato che La Talpa potrebbe davvero tornare in tv prossimamente, cambiando però rete e conduzione.

La Talpa: le novità

Secondo TvBlog, il progetto del reality prevede che il programma venga promosso da Italia 1 a Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La showgirl è pronta quindi a diventare la conduttrice di punta della rete principale Mediaset. Secondo alcuni rumors infatti, qualora l‘Isola dei Famosi rimanesse a Mediaset, la Blasi potrebbe essere al timone anche di questo reality, dopo i risultati deludenti che sta ottenendo Vladimir Luxuria.

La Talpa, spiega sempre TvBlog, dovrebbe tornare in onda a partire dai primi mesi del 2025 con alcune novità che però devono ancora essere definite. Nel frattempo potremo vedere Ilary Blasi sul palco del Battiti Live, anche questo promosso su Canale 5.