Battiti Live: arrivano Ilary e Alvin! Il nuovo format rischia già il flop

C’era da immaginarselo! Battiti Live cambia non solo canale ma anche squadra (e forse anche format!) È fresca fresca di stampa la notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, che Canale 5 ha deciso di scaricare Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e di affidare la conduzione dello show musicale a una coppia collaudata che il pubblico conosce molto bene: Ilary Blasi e Alvin.

Piersilvio Berlusconi lo aveva già annunciato durante la conferenza stampa di gennaio: Battiti Live, amatissimo show musicale di Italia 1 si sarebbe spostato su Canale 5 e aveva già dato l’indiscrezione che la conduttrice sarebbe stata Ilary.

Avevamo pensato che Ilary Blasi avesse subito la stessa sorte di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, che insomma per lei fosse finita l’esperienza in Mediaset, ma ci sbagliavamo!

Dovevamo solo attendere l’estate per rivederla.

Battiti Live su Canale 5: nuovo format e nuovi rischi

Insieme ad Ilary Blasi ci sarà Alvin: i due ormai sono un duo comico collaudatissimo dopo anni di Isola Dei Famosi. La loro dinamica un po’ alla Sandra e Raimondo ha sempre fatto divertire il pubblico ed evidentemente Berlusconi non voleva perdere la coppia.

Via dunque la padrona di casa, Elisabetta Gregoraci: i retroscena su questo passaggio di testimone devono essere succulenti, chissà quali sono le ragioni dietro il cambio conduttrice, se la Gregoraci avesse già deciso di non rinnovare il contratto per Battiti Live o se la notizia di essere stata spodestata da Ilary le sia giunta come una doccia fredda.

Ilary e Alvin oltre all’Isola Dei Famosi avevano già condotto EuroGames, il remake di Giochi Senza Frontiere, che però non era stato un successo.

I rischi di aver spostato un format definito come Battiti Live su un altro canale, con un’altra conduzione, sono tantissimi: primo tra tutti l’incognita di quello che diventerà Battiti Live.

Piersilvio Berlusconi aveva annunciato che avrebbe rinforzato il programma, ampliandolo da concerto a contenitore televisivo sia di musica che …altro.

È questo altro che ci preoccupa: il pubblico conosce bene Battiti Live, lo segue in giro per l’Italia come un tour musicale dei cantanti del momento, il rischio che diventi l’ennesimo Michelle Impossible è dietro l’angolo.

Musica e altro, probabilmente ospitate e siparietti sono praticamente confermati, anche perché cambiare il format sarebbe l’unico modo per combattere la concorrenza di Tim Summer Hits sulla Rai.

Speriamo che Canale 5 non trasformi l’unico show musicale di Mediaset seguito anche dai giovanissimi nell’ennesimo incubo!