Ilary Blasi, Cascella annienta: “Qualche soldino l’avrai guadagnato!”

In questi giorni Ilary Blasi torna al centro delle notizie di cronaca rosa, con l’uscita del suo libro Che stupida. Come fatto attraverso il documentario su Netflix Unica, la conduttrice svela la sua versione dei fatti sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Ultimamente, però, sta ottenendo opinioni davvero contrastanti tra loro. Questo soprattutto dopo che Cristiano Iovino è intervenuto sulle notizie del loro presunto flirt. Ora a dire la sua ci pensa Karina Cascella, che non risparmia la Blasi.

Facendo il punto della situazione, Iovino ha smentito con un’intervista le dichiarazioni di Ilary. Prontamente la conduttrice si è recata a Verissimo per ribadire la sua versione dei fatti, parlando ancora del famoso caffè preso con il ragazzo. E mentre perde la conduzione de L’Isola dei Famosi, ora nelle mani di Vladimir Luxuria, la Blasi si gode il lancio del suo libro. Ciò avviene mentre, appunto, le sue dichiarazioni e quelle di Iovino stanno dividendo il web.

Tra chi si schiera contro la conduttrice c’è Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne, che spesso commenta le vicende legate al mondo dello spettacolo, dice la sua ai suoi numerosi fan attraverso le Stories di Instagram. Karina dà inizio alla sua stoccata dicendo ‘basta’ a queste versioni pubbliche date da Ilary sulle fine del suo matrimonio:

“Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti, Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della regina Elisabetta e del consorte. Ma si potrà scrivere libri e serie TV e interviste tutti i giorni, ovunque radio, televisioni, per parlare del divorzio. Ci avete ucciso la salute!”

A questo punto, Cascella se la prende con chi si congratula con Ilary Blasi per aver svelato pubblicamente la sua versione legata al divorzio come una sorta di riscatto. L’ex opinionista non crede che la conduttrice stia facendo qualcosa di straordinario e sgancia altre stoccate:

“Lui ha fatto quello che ha fatto, ma anche lei non era una santa, anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè, si sapeva che non era un caffè e continua, continua, continua… ma io dico, un po’ di amor proprio… qualche soldino te lo sarai guadagnato con la serie TV, il libro… ora basta… Ci avete proprio sfrantumato”

Inutile dire che il pensiero palesato in queste ore da Karina rappresenta quello di molti. Infatti, sono tanti coloro che criticano Ilary Blasi per questa sua insistenza. Viene fatto notare che all’inizio, in risposta a Totti, poteva essere accettabile una replica pubblica, ma ora questi utenti sui social network credono che si stia esagerando. Il troppo storpia, si sa.

Karina Cascella conclude facendo notare che i fan di Ilary Blasi stanno replicando a questo suo sfogo. Parlando di questo, si lascia andare all’ultima stoccata:

“Stanno arrivando le prime paladine della giustizia, stanno arrivando i difensori della loro eroina, questa grandissima donna che è sopravvissuta alle corna, a un divorzio, che è sopravvissuta mentre beveva un caffè a casa di un ragazzo che si chiama Cristiano ed è riuscita a sconfiggere tutte le sue sofferenze andando avanti”

Nei giorni scorsi, durante una puntata del suo programma La volta buona, anche Caterina Balivo ha fatto una riflessione sulle varie repliche pubbliche di Ilary a Francesco Totti. “La fine è stata pessima se pensiamo a come è partita questa stori d’amore”, ha commentato la conduttrice.