Isola, Luxuria dopo l’annuncio: “Un sogno”. Ma Ilary già lo “sapeva”

Ormai è ufficiale: Vladimir Luxuria sarà la prossima conduttrice de l’Isola dei famosi, prendendo di fatto il posto di Ilary Blasi. Un annuncio che ha lasciato tutti sgomenti ma soprattutto i fans del programma, convinti del fatto che ancora una volta avrebbero visto l’ex moglie del pupone al timone del celebre reality show. Altri invece si immaginavano già che prima o poi un altro opinionista avrebbe “fatto le scarpe” alla showgirl romana. D’altronde ci sono dei precedenti non da poco. Ma procediamo con ordine: ecco che cosa ha affermato oggi la stessa Luxuria, dopo l’annuncio bomba di Pier Silvio Berlusconi, nel corso della puntata di Pomeriggio 5.

Le prime parole di Luxuria dopo la notizia

“Ho condotto una vita molto intensa…Ho condotto pure un trattore…Sono molto felice e non mi sembra ancora vero…L’ho sperato…E’ un sogno che si avvera…” sono state le prime parole della futura conduttrice dell’Isola dei famosi. Un annuncio che era già trapelato negli scorsi giorni ma che fino a oggi non aveva mai ricevuto una conferma ufficiale da parte della diretta interessata: “Io ho aspettato l’ok definitivo perchè io ho fatto due provini e finché non è arrivato l’ok…Ed è arrivato ieri…” ha spiegato Luxuria in proposito.

A quel punto, è intervenuta un’altra ospite della Merlino, facendo notare, con un’osservazione che a molti è sembrata più una frecciatina, come Ilary Blasi sia stato una sorta di amuleto portafortuna per Vladimir, così come lo era già stato per Alfonso Signorini. In molti ricorderanno infatti come la Blasi sia stata la prima conduttrice del Grande Fratello Vip e di come sia poi stata sostituita da Signorini stesso, suo opinionista per ben tre edizioni del celebre reality.

“E’ successo con Alfonso adesso Vladi…” sono state le parole della sopracitata ospite. Una provocazione dinnanzi alla quale Luxuria non ha voluto tacere, ma ha preferito rispondere con decisione facendo una delle sue battute, forse anche per alleggerire l’atmosfera: “Io non ho fatto le scarpe a nessuna, anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary…”

Ilary aveva predetto la conduzione della sua opinionista

In attesa di vedere cosa succederà nella prossima edizione del reality honduregno, il web si è letteralmente scatenato e nelle ultime ore è tornato a girare un video che vede protagoniste sia Ilary che Vladimir. Una clip estrapolata da una puntata dell’edizione 2022 dell’Isola, che mostra le evidenti doti “visionarie” ( o forse solo esperienza) di Ilary.

Nel breve video, l’ex moglie di Francesco Totti si lascia andare a una battuta nei confronti di Luxuria, all’epoca sua opinionista, alludendo a una sua possibile futura conduzione del programma: “Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”. Una freddura che, com’è facile intuire, è un chiarissimo riferimento a quanto accaduto con Alfonso Signorini.

Insomma, sembra proprio che Ilary Blasi avesse già in mente come sarebbe andata a finire: anche questa volta la conduttrice romana è stata sostituita da uno dei suoi pupilli. Poco male, per Ilary si apre uno scenario del tutto nuovo con la conduzione di Battiti Live e non è da escludere che sia stata proprio lei a decidere di lasciare la conduzione dell’Isola. Il motivo? Dare un taglio con il passato e, approfittando dell’uscita del suo docufilm “Unica”, cambiare vita.