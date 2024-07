Ilary Blasi: bebè in arrivo? Al mare con Bastian foto e indizi sospetti

Solo qualche settimana fa si parlava di crisi per Ilary Blasi e il suo nuovo compagno Bastian Muller. I due, divenuti una coppia poco tempo dopo la fine del matrimonio tra la showgirl e Francesco Totti, si sono sempre mostrati affiatati nelle foto insieme. Ultimamente però, i viaggi in solitaria di lei avevano fatto pensare ad una rottura. Ora, a smentire tale rumor, c’è la paparazzata pubblicata su Diva e Donna. Oltre ad apparire innamoratissimi, negli scatti spunta un dettaglio che fa ben sperare che tra i due le cose si stiano facendo sempre più serie.

Ilary Blasi si gode un meritato riposo dopo una prima parte d’estate passata sul palco di Battiti Live. Tra gaffes e qualche critica, la nuova esperienza della presentatrice si è comunque rivelata positiva, guardando anche agli ascolti vincenti.

Ora, la showgirl si dedica a tintarella e bagni in mare ma, ovviamente, non è da sola. Con lei anche il suo amato Bastian Muller, con il quale si accompagna da poco più di un anno. Dopo aver declinato la proposta di condurre La Talpa, senza progetti lavorativi futuri Ilary si gode la bella stagione in Grecia, proprio insieme al suo compagno.

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna. Negli scatti pubblicati sulla rivista, i due sembrano divertirsi, mentre si scambiano effusioni come due piccioncini. E’ evidente allora, che nonostante il viaggio a Tokyo in solitaria di lei, la relazione vada ancora a gonfie vele. E c’è di più…

L’idea di allargare la famiglia, potrebbe essere alle porte. Nelle foto sul settimanale del Cairo si nota un dettaglio che fa insospettire i curiosi. Ilary infatti, in costume appare splendida e fa intravedere quello che sembra essere un pancino sospetto.

Lo chiariamo, la protuberanza sul grembo potrebbe anche essere semplice gonfiore, oppure un gioco di prospettive. Difatti, se guardiamo meglio, il corpo della presentatrice appare comunque molto asciutto.

Questo però, potrebbe non essere l’unico indizio che fa pensare ad un bebè in arrivo. Andando a spulciare sul profilo Instagram dell’ex Pupona infatti, si noterà che negli ultimi scatti pubblicati appare fotografata in posizioni che sembrano quasi strategiche, al fine – forse – di nascondere proprio la gravidanza in arrivo.

In ogni caso, attendiamo notizie ufficiali dalla diretta interessata, anche se possiamo dire che un bebè – così come il matrimonio – sarebbe davvero la celebrazione perfetta dell’amore che è sboccaito tra Ilary e Bastian.