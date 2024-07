La Talpa, Leotta seconda scelta: Ilary Blasi ha detto no, il perché

Dopo anni di assenza, La Talpa sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Era il 2008 quando andò in onda l’ultima puntata del reality condotto da Paola Perego, lasciando per ben 16 anni gli spettatori in attesa di una nuova edizione. Ebbene, dopo diverse indiscrezioni e posticipazioni, il prossimo autunno tornerà su Canale 5. In realtà, la trasmissione andrà in onda prima solo su Mediaset Infinity (ad eccezione della finale), per poi venire trasmesso solo in un secondo momento sul quinto canale. Insomma, un’edizione sperimentale, per testare il sentiment del pubblico verso il reality.

Pier Silvio Berlusconi ha poi deciso di affidare la conduzione a Diletta Leotta, che si cimenterà per la prima volta con un format del genere. La conduttrice sportiva, infatti, non era mai stata al timone di una trasmissione del genere. Inizialmente, si mormorava che il reality sarebbe stato affidato ad Ilary Blasi, dopo essere rimasta a mani vuote con l’esclusione dall’Isola dei Famosi. Tuttavia, dopo l’annuncio della Leotta come presentatrice dello show, sembrava che la Blasi fosse stata di nuovo esclusa dalla Mediaset. In realtà, secondo quanto svelato da Dagospia, le cose sarebbero andate diversamente.

Nella rubrica ‘A lume di Candela’, Giuseppe Candela ha svelato che l’azienda avrebbe proposto alla Blasi di prendere il timone de La Talpa, beccandosi però un bel no dalla romana. Il motivo? L’ex moglie di Francesco Totti sarebbe stata “poco convinta dalla formula e dal progetto”, decidendo infine di aspettare un’offerta migliore. Effettivamente, la nuova edizione de La Talpa avrà molti cambiamenti. Oltre alla messa in onda iniziale su Mediaset Infinity, non ci sarà la diretta né tantomeno uno studio. A quanto pare, questa formula non sarebbe piaciuta ad Ilary, che ha rifiutato la conduzione, facendo così di Diletta Leotta la seconda scelta della Mediaset.

Ad ogni modo, dopo il recente successo di Battiti Live, in tanti si aspettano di rivedere la Blasi in televisione nella prossima stagione televisiva, anche se non si sa ancora in quali vesti. Per quanto riguarda La Talpa, invece, FQ Magazine ha svelato in anteprima i 13 possibili concorrenti della nuova edizione. Ecco tutti i nomi: