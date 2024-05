Ilary Blasi, che fine ha fatto Bastian? La segnalazione che allarma

In queste ore il gossip parla di una presunta crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice di Mediaset ha iniziato una relazione con l’imprenditore tedesco. Ormai è trascorso più di un anno e mezzo dal momento in cui Ilary ha voltato definitivamente pagina con il suo nuovo compagno. Ma ecco che ormai da qualche tempo i due appaiono distanti. Nell’era dei social network, è impossibile non tenere conto delle mosse delle varie coppie del mondo dello spettacolo sui loro profili. Ed è proprio dal mondo dei social che arriva questa segnalazione.

In particolare, viene segnato che ormai da un mese circa Ilary e Bastian non si mostrano più insieme. A riportare la segnalazione è Deianira Marzano su Instagram. L’esperta di gossip ha prontamente condiviso quanto segnalato da un utente: “La Blasi e il compagno si sono lasciati? Non si vedono da un mese insieme”. Questo dettaglio ha acceso l’ipotesi di un momento di crisi per la coppia, ma anche di una rottura definitiva.

Fino a qualche settimana fa, Blasi e Muller apparivano sul web come una coppia felice e innamorata. Lo scorso mese, Ilary ha festeggiato il suo compleanno proprio in compagnia di Bastian, in Turchia, con la presenza dei suoi figli. In quella occasione, l’imprenditore tedesco si è lasciato andare a uno speciale messaggio d’amore. Dunque, si può intuire che fino al mese scorso tutto procedeva nel migliore dei modi tra la conduttrice e l’imprenditore.

Qualcosa nel tempo potrebbe, però, essere cambiato. Va precisato che, per il momento, si tratta solo di gossip. Infatti, non c’è alcuna prova concreta che parla di una crisi o di una rottura tra Ilary e Bastian. Pertanto, è bene prendere il tutto con le pinze e attendere una mossa dei due diretti interessati. In effetti, la loro è sempre stata una relazione a distanza e ora la Blasi è anche impegnata nell’ambito lavorativo.

Al momento, la nota conduttrice di Mediaset, che ha lasciato il suo ruolo alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2024 alla sua ex opinionista Vladimir Luxuria, si trova in vacanza in Giappone. Inoltre, presto il pubblico la ritroverà sul palco di Battiti Live. È lei la presentatrice della nuova edizione dell’evento musicale dell’estate. Non solo, proprio in questi giorni si parla dell’eventualità di vedere Ilary al timone di uno storico programma che a breve dovrebbe tornare in onda. Si tratta del reality show La Talpa, molto atteso dal pubblico.