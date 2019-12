Ilaria Teolis rompe il silenzio su Massimo e Sonia, Nunzia attacca: “Le ha pagato l’affitto”

Temptation Island, Massimo e Sonia accusano Ilaria Teolis e lei non rimane in silenzio: la replica

Ilaria Teolis ha replicato alle accuse di Massimo e Sonia, ma è venuto fuori anche tanto altro. Ha fatto una diretta ieri sera su Instagram, insieme a Nunzia Sansone, che è intervenuta per difendere l’amica e perché è informata sui fatti. Nunzia ha difeso a spada tratta la sua amica Ilaria, spiegando che a volte è stata responsabilità sua se ci sono stati dei contatti. Secondo l’ex di Arcangelo, alcune volte ha letto negli occhi o nelle parole di Massimo Colantoni ancora interesse verso Ilaria e quindi ha continuato a fare il tifo per loro. Questo fino a quando la storia con Sonia è diventata più reale e seria, poi ha smesso di credere nella coppia. In radio, inoltre, Ilaria aveva affermato di aver sì mandato dei messaggi a Massimo, ma per avere notizie sul loro cane. Nunzia ha spiegato che è stata lei a informare Ilaria dell’operazione di Xena, il cane che aveva con Massimo, altrimenti lei non sarebbe venuta a conoscenza dei problemi di salute del cane. Ma comunque Massimo non ha risposto.

Ilaria ha cercato ancora Massimo dopo Temptation? Parla Nunzia Sansone

Sonia Onelli ha raccontato, nella sua versione, che l’ultimo messaggio di Ilaria a Massimo sarebbe arrivato qualche giorno fa. Lei ha detto quattro, ma Massimo ha subito chiarito che forse erano una decina di giorni fa. Coinciderebbe con ciò che ha detto Nunzia, e cioè di aver scritto a lui nei primi giorni di dicembre per informarlo di un lutto subito dalla famiglia di Ilaria. La Sansone lo ha fatto in buona fede, chiaramente, visto che Massimo conosceva la famiglia Teolis ha pensato che potesse interessargli sapere di questo lutto. Anche in questo caso, comunque, Massimo non si è fatto risentire, ma su questo eravamo già certi perché lui stesso ha spiegato in radio di aver risposto solo due volte a Ilaria e poi mai più. Arrivando poi a bloccarla ovunque. Ciò che non quadra in questa storia è che Sonia ha parlato di messaggi in cui Ilaria avrebbe scritto, ormai il condizionale è d’obbligo, di essere pronta a riprovarci con Massimo in qualsiasi momento. Messaggi che la ragazza ha fatto leggere a Giada Di Miceli, che ha confermato non si trattasse solo di messaggi in cui Ilaria chiedeva del cane.

Temptation, Ilaria e Nunzia rispondono alle accuse di Sonia Onelli e Massimo Colantoni

Ci sono o non ci sono questi messaggi? Tornando alla diretta di Ilaria e Nunzia, non troviamo risposta a questo interrogativo. Ilaria stessa aveva parlato in radio di momenti di debolezza nella chiamata in diretta, quindi magari erano messaggi di mesi fa e non recenti, visto che sta insieme a un altro da tre settimane. La Teolis poi ha capito che la coppia ha parlato di sue telefonate negli ultimi quindici giorni, ma c’è stata un po’ di confusione a tal proposito perché Massimo e Sonia hanno parlato di messaggi, di cui l’ultimo a inizio dicembre. Ilaria e Nunzia hanno poi attaccato Massimo e Sonia, spiegando di non voler rimanere più in silenzio come fatto in questi mesi nonostante alcune, presunte, frecciatine di Massimo a Ilaria. Ilaria ha raccontato che si è sentita presa in giro a volte sulle sponsorizzazioni e altro, da parte dei due ovviamente. Adesso non ne può più: “Di queste frecciatine non ce la faccio più. Io non l’ho mai nominato, mai preso di mira e mai preso in giro. A oggi mi sono stancata”.

Ilaria e Nunzia su Instagram attaccano Massimo e Sonia dopo l’intervista in radio

Secondo le due amiche, la coppia ieri in radio avrebbe dovuto evitare di parlare di Ilaria e parlare solo del loro amore. Una cosa difficile in realtà, visto che hanno fatto un programma molto seguito e la gente vuole sapere, per esempio, come Massimo commenta la nuova relazione di Ilaria. Tuttavia va precisato che lo stesso Massimo ha detto più volte che avrebbe voluto parlare solo della sua storia con Sonia e non della sua ex. Ma è altrettanto a precisare che a tirare fuori il fatto che Ilaria continuasse a scrivere a Massimo è stata Sonia. Dopo aver sganciato la bomba, però, la coppia non ha voluto interagire con Ilaria e avere un confronto diretto con lei. “Quando ho iniziato a parlare se ne volevano andare i signorini, perché la verità purtroppo fa tanto male”, ha detto Ilaria a tal proposito.

Massimo e Sonia contro Ilaria, Nunzia Sansone attacca: “Lei pagava l’affitto e loro convivevano”

Ma anche Nunzia si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, per difendere la sua amica. Ilaria e Massimo convivevano e hanno dovuto lasciare casa, incontrandosi per firmare l’atto un mese e mezzo fa. Prima di lasciarla, a vivere in quella casa era Massimo, insieme a Sonia, però Ilaria ha continuato a pagare metà dell’affitto che le spettava. “Ilaria ha pagato l’affitto di casa fino a novembre. Nel frattempo lei e lui convivevano in quella casa, mentre Ilaria le pagava l’affitto se proprio la vogliamo dire tutta. Proprio rispetto zero”, queste le parole di Nunzia. Ilaria non si aspettava che Nunzia tirasse fuori questa cosa, si è intuito dall’espressione dei suoi occhi quando Nunzia invece lo ha detto. Nella lunga diretta, Nunzia e Ilaria hanno tratto le loro conclusioni sul perché Sonia e Massimo ieri abbiano parlato della ex. Queste le parole di Nunzia: “Non venite ancora a rompere le scatole a chi si sta facendo la propria vita senza rompere le scatole a nessuno. A questo punto penso che bruci la felicità dell’altra persona”.

Ilaria Teolis non rimane in silenzio e risponde a Massimo e Sonia: “Non hanno niente di meglio da fare”

Ilaria invece ha spiegato: “Penso proprio di sì, mi dispiace. Vorrei semplicemente vivere la mia vita con un’altra persona senza che mi attacchino dalla mattina alla sera. Mi sta a significare che non hanno niente di meglio da fare che vedere Ilaria felice e penso che bruci un po’ la cosa. Perché nel momento in cui Ilaria ha detto che è felice, subito sono partiti gli attacchi”. Gli attacchi di cui parla Ilaria non sono solo le frecciatine che hanno visto in alcune parole di Massimo, ma ha tirato in ballo anche componenti della sua famiglia, che pare sui social parlino male di lei ancora oggi. E questa persona della famiglia di Massimo ha iniziato a telefonare ripetutamente Ilaria durante la diretta Instagram.