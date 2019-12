Temptation, Massimo e Sonia: “Ilaria continua a cercarlo”, lei chiama in diretta

Temptation Island, Massimo e Sonia felicemente fidanzati: la coppia si racconta

Massimo Colantoni e Sonia Onelli hanno sganciato la bomba oggi! La coppia, che si è conosciuta a Temptation Island 2019 e che stanno insieme ormai da quasi cinque mesi, è intervenuta ai microfoni di Radio Radio. Naturalmente sono stati ospiti di Giada Di Miceli a Non succederà più e hanno raccontato come prosegue la loro relazione. Massimo e Sonia sono innamorati e felici e vivono la loro vita serenamente, nonostante le critiche che continuano a colpirli. Ancora oggi, a distanza di mesi da quando è sbocciato l’amore, c’è chi giudica i tempi in cui si sono messi insieme, ovvero troppo presto, secondo qualcuno, rispetto alla fine della storia con Ilaria Teolis. Ma la bomba riguarda proprio quest’ultima! Massimo e Ilaria non sono mai tornati insieme dopo Temptation né pare ci sia stata la possibilità di un ritorno di fiamma. Ilaria pare aver impiegato più tempo a rassegnarsi visto che lo ha cercato in questi mesi.

Massimo Colantoni e Sonia Onelli, lei rivela: “Ilaria lo ha cercato ripetutamente”

A raccontare che Ilaria ha cercato ancora Massimo è stata proprio Sonia Onelli, non lui. Queste le parole dell’ex tentatrice: “Lei lo ha cercato ripetutamente fino a quattro giorni fa. Io lo dico perché lei ha fatto l’eroina, facendo passare noi come carnefici, però gli manda dei messaggi in cui dice che può riprovarci quando vuole. Mi dispiace che lui passa per quello che non è”. Massimo ha precisato che forse sono circa sette o dieci giorni, non proprio quattro, ma poco conta. Un retroscena che in questi mesi non è mai venuto fuori, ma Sonia ha deciso di raccontarlo perché la considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte di Ilaria. Colantoni ha risposto solo due volte a questi messaggi della ex, poi non ha risposto più anzi ha deciso di bloccarla ovunque per evitare di riceverne ancora. Sempre lui ha sottolineato che a loro non interessava sganciare nessuna bomba, ma Sonia ha deciso di raccontare dei messaggi per tutelare Massimo, che viene descritto ancora oggi come il mostro della situazione.

Massimo e Sonia in radio, Ilaria interviene in diretta ma il confronto non avviene

Pare che Ilaria abbia iniziato a cercare a Massimo la sera prima dello speciale Temptation Island Un mese dopo. Lo ha telefonato mentre lui era con Sonia e ha iniziato a chiedergli dove fosse e con chi, perché lo avevano visto insieme a una ragazza bionda. Ma proprio dopo questi racconti, Ilaria Teolis ha telefonato in diretta e ha chiesto di dare la sua versione dei fatti! Non è stato possibile avere un confronto tra i tre perché la coppia non aveva intenzione di parlare con Ilaria, come ha spiegato la conduttrice Giada. La Teolis ha avuto comunque modo di dire qualcosa: “Io vorrei anche che la mia immagine venisse rispettata e che venissero letti questi messaggi, che riguardavano il cane che era stato operato”. Ilaria ha aggiunto che Massimo avrebbe dovuto parlare anche delle chiamate anonime che le faceva quando non era con Sonia, altrimenti lei sarebbe passata per quella che non è. Inoltre ha specificato di essere felicemente impegnata oggi e si è vagamente sentito che avrebbe cercato Massimo in momenti di difficoltà o per il compleanno. Questa la sua versione dei fatti.

Temptation, Massimo e Sonia contro Ilaria: caos a Radio Radio

C’è stato un po’ di caos in studio, perché Massimo intanto in sottofondo ha minacciato di andare via se non fosse stata interrotta la chiamata. Così Giada ha chiesto perdono a Ilaria e ha fatto sfumare la voce, tornando a occuparsi dei suoi ospiti. A questo punto, Sonia ha rivelato di aver mostrato i messaggi alla Di Miceli, che ha confermato non parlassero del cane. Massimo ha detto che non avrebbe voluto parlare ancora della sua ex e ribadito che non c’è nessuna possibilità che lui le dia una seconda opportunità. Questo anche perché è felicemente fidanzato con Sonia e molto innamorato. Prima di tutto questo, infatti, abbiamo avuto prova che Massimo ha trovato la felicità insieme a Sonia, con cui oggi convive e a cui ha chiesto di fidanzarsi a fine luglio. Il giorno preciso non lo hanno rivelato. I due hanno spiegato che già nel villaggio erano molto amici, seppure non ci sia stato un avvicinamento che facesse pensare a qualcosa di più. Insomma, il loro legame era nato già nel villaggio, per questo poi è esploso così in fretta.

Massimo e Sonia oggi innamorati più che mai: “Oggi posso confessarti una cosa”

Massimo ha raccontato: “All’interno del programma non c’è stato nulla con Sonia, se non un forte rapporto perché spesso parlavamo anche se non si è visto. A oggi posso confessarti una cosa. Forse forse, visto come è andata, già all’interno del programma qualcosa verso di lei ci stava. Ripensandoci sì, perché è allucinante come poi è scoppiato”. Sonia Onelli ha aggiunto che dopo il reality si sono sentiti spesso e volentieri, confrontandosi sui problemi di uno o dell’altro. L’ex tentatrice ha aggiunto anche che non c’è colpa nell’innamorarsi di qualcuno. Infine ha anche raccontato che in Massimo non ha riscontrato nessun comportamento che Ilaria ha spesso criticato o raccontato.