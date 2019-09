Temptation Island, Massimo lancia frecciatine a Ilaria? Lui interviene

Temptation Island, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis dopo il confronto a Uomini e Donne: le ultime news

Massimo e Ilaria dopo Temptation Island si sono rivisti a Uomini e Donne ed è stato un confronto molto movimentato. Lui sembrava molto tranquillo, a dire il vero, forse anche perché ha ritrovato la serenità accanto a Sonia Onelli, la sua nuova fidanzata. Ilaria invece al contrario sembrava un tantino agitata: in apparenza no, è vero, e lei affermava di non esserlo, tuttavia le impressioni del pubblico sono state diverse. Nonostante ciò, ovviamente il pubblico si è diviso in due parti: da una parte chi ha sostenuto Massimo, dall’altra chi lo ha attaccato per difendere Ilaria. Non che lei abbia bisogno di essere difesa, sia chiaro. Intanto, una frase di Massimo ha attirato ancor di più le critiche dei sostenitori della Teolis. Postando la sua ultima foto su Instagram, Massimo aveva scritto parole che sono state fraintese dai fan di Ilaria, e non solo. Aveva scritto perché poi ha cambiato la frase.

Massimo Colantoni chiarisce la sua posizione verso Ilaria: “Non mando nessuna frecciatina”

Visto che ha ricevuto molte critiche infatti ha deciso di modificare il post. Poi è intervenuto su Instagram stories per chiarire che non si trattava affatto di una frecciatina a Ilaria. Queste le sue parole: “Faccio questa storia per comunicarvi che, come avrete notato, ho cambiato il commento sotto la foto. Perché ovviamente mi criticate che mando frecciatine a gente di cui non mi interessa neanche parlare”. Non è finita qui, perché poi Massimo ha aggiunto: “Quindi questo è solo per specificare che non mando nessuna frecciatina a nessuno. Chi mi conosce sa che io caratterialmente sono così”. Non è ancora finita. Per essere ancora più chiaro, infatti, ha anche aggiunto parole scritte sul video: “Ho anche una vita privata… Ho anche altri pensieri e persone a cui si possono riferire le mie frasi! Basta con queste ca…te! Se devo mandare delle frecciatine parlo direttamente con le persone interessate”.

Temptation Island, le parole di Massimo dopo il confronto con Ilaria

Scorrendo le stories, però, una frase continua a catturare l’attenzione dei fan. Massimo infatti ha postato un’immagine su cui si legge: “Alcune persone ti feriranno e poi si comporteranno come se tu avessi ferito loro. #coerenzazero”. Anche queste parole non erano riferite a Ilaria Teolis?