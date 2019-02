Il Volo non vanno a Domenica In a causa di un impegno: scoppia la polemica

Il Volo non si presentano a Domenica In per la puntata speciale di Sanremo: ecco perché

Grandi assenze questo pomeriggio a Domenica In, anche il gruppo Il Volo non prende parte alla puntata speciale di Sanremo. Mara Venier avrebbe dovuto intervistare anche loro, i quali si sarebbero dovuti nuovamente esibire sul palco dell’Ariston. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono riusciti, durante la finale del noto Festival, a conquistare il terzo posto subito dopo Ultimo e Mahmood. Con il brano Musica che resta hanno di nuovo conquistato il pubblico italiano, che li aveva premiati nell’anno 2015 quando presenterano al Festival Grande amore. Mara deve annunciare la loro assenza e nasce qualche polemica. Il gruppo musicale italiano manda un videomessaggio al programma, ringraziando e salutando la Venier. Purtroppo Piero, Ignazio e Gianluca non hanno potuto esibirsi nuovamente con il loro brano, il motivo? Il gruppo ha già lasciata la città di Sanremo, ma non solo anche l’Italia. Infatti, annunciano di aver dovuto mantenere un impegno importante a Berlino. Come anche per gli altri artisti assenti, non sono mancate le polemiche.

Il Volo assenti a Domenica In: nasce la polemica anche per il gruppo

Dopo Arisa, Mara deve anche annunciare l’assenza del gruppo Il Volo. Il noto gruppo musicale ha dovuto declinare l’invito a causa di un impegno a Berlino. La loro assenza è inaspettata, ma anche criticata da qualcuno. Tra i vari giornalisti c’è chi si chiede se il gruppo fosse stato vincitore se avrebbe dovuto comunque rispettare questo impegno fuori Italia. Mara difende Il Volo e afferma che sarebbero, anche in quel caso, stati assenti in questa puntata speciale. Ma le polemiche non si placano, poiché secondo qualcuno, il gruppo, fosse stato vincitore, avrebbe sicuramente preso parte all’intervista a Domenica In. I colpi di scena questo pomeriggio non sono mancati!

Il Volo, Arisa, Loredana Bertè e Ultimo grandi assenti della puntata speciale a Domenica In

Non sono mancati i colpi di scena durante la puntata speciale di Sanremo a Domenica In. Mentre Arisa sta ancora male, Il Volo declina l’invito a causa di un impegno. Intanto, anche Loredana Bertè e Ultimo decidono di non prendere parte all’intervista con Mara e i vari giornalisti e critici presenti in studio.