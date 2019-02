Loredana Bertè, assente a Domenica In: lo sfogo di Mara Venier

Loredana Bertè non si presenta a Domenica In: Mara Venier fortemente dispiaciuta

Una grande assenza a Domenica In quella di Loredana Bertè. Come da tradizione, la domenica successiva alla finale del Festival di Sanremo 2019 i cantanti in gara si presentano in studio per un’intervista speciale. Dopo Ultimo, anche la nota cantante italiana decide di lasciare vuoto il suo posto. A quanto pare, secondo quanto dichiara in diretta Luca Dondoni, Loredana non avrebbe preso parte a questa puntata speciale poiché non è riuscita a raggiungere il podio. Si parla, infatti, di “ingiustizia”. Mara Venier si dice dispiaciuta per questa grande assenza. Ricordiamo che nel corso della finale, quando è stata annunciata la classifica, tanti sono stati i fischi da parte del pubblico, fortemente contrariato dalla situazione. “Avrei voluto vincessi tu, ma va bene così Loredana. Qui a Domenica In, avresti trovato un’amica che ti vuole bene da 30 anni, io ti aspettavo”, dichiara a voce alta la Venier di fronte alla sua assenza. Pare che la vittoria di Mahmood con il brano Soldi sia riuscita a creare non poche polemiche in queste ultime ore. Il pubblico in studio a Domenica In continua a fischiare contro la decisione dei giornalisti di non far andare Loredana sul podio.

Loredana Bertè assente alla puntata speciale di Sanremo: la cantante furiosa



Loredana con Cosa ti aspetti da me è riuscita davvero a colpire il cuore del pubblico. Lo studio di Sanremo si è rivoltato quando si è ritrovato di fronte alla classifica. Vedendo la cantante al quarto posto, gli spettatori si sono lasciati andare a fischi rumorosi. “Quello che sta succedendo è una cosa mai successa”, rivela Dondoni. Quest’ultima spiega che la cantautrice ha scelto di non prendere parte alla puntata speciale poiché non è arrivata “nel terzetto”. Secondo quanto dichiara Luca, la Bertè avrebbe trovato il tutto una vera e propria “ingiustizia“. “Abbiamo votato per la qualità della musica”, confessa il giornalista. Platinette, intanto, prende le difese della cantante.

Loredana Bertè non avrebbe accettato la classifica del Festival di Sanremo



“Loredana noi siamo con te, ti voglio bene. Non mi sento assolutamente offesa”, dichiara infine Mara, fortemente dispiaciuta per l’assenza inaspettata della Bertè. Quella di Ultimo era stata già prevista dai suoi fan, soprattutto dopo quanto accaduto subito dopo la puntata.