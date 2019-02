Arisa sta ancora male: rimandata l’ospitata a Domenica In

By

Domenica in

Arisa non si presenta alla puntata speciale di Sanremo a Domenica In: la cantante sta ancora male

Arisa non si presenta alla puntata speciale di Sanremo a Domenica In. Grandi colpi di scena nel corso di questo pomeriggio, che avrebbe dovuto accogliere tutti i cantanti che hanno preso parte alla 69esima edizione del Festival. A differenza di Ultimo e Loredana Bertè, la cantante è stata costetta a rimandare l’ospitata a domenica prossima. Ad annunciarlo è Mara Venier, la quale rivela che Arisa sta ancora male. Durante la finale di Sanremo, l’artista ha purtroppo avuto dei problemi nel corso della sua esibizione. Scendendo nel dettaglio, la cantante ha avuto un completo abbassamento della sua voce. Nonostante ciò, ha scelto di continuare comunque a esibirsi sul palco dell’Ariston. Il motivo? Rosalba Pippa, durante la finale, stava poco bene a causa della febbre molto alta. Gli spettatori in studio hanno comunque cercato di dare calore e affetto all’artista, che ha al Festival ha presentato il brano Mi sento bene. Infatti, il pubblico ha applaudito calorosamente a fine esibizione.

Arisa sta male e rimanda la sua ospitata per la prossima puntata di Domenica In

Ha tentato comunque di arrangiarsi durante la sua esibizione durante la finale del Festival. Arisa, però, non ce l’ha fatta questo pomeriggio a essere presente alla puntata speciale condotta da Mara Venier. Con dispiacere, la conduttrice deve annunciare anche l’assenza dell’artista, la quale continua ad avere la febbre a 39. Un altro colpo di scena, dopo l’inaspettata assenza di Loredana Bertè, che ha scelto di non prendere parte a questa puntata. Pare che la cantante di Cosa di aspetti da me abbia preso questa decisione poiché delusa dalla classifica finale del Festival. Ricordiamo che l’artista è arrivata quarta, ma il pubblico avrebbe voluto vederla salire sul podio, dove invece ci sono Mahmood, Ultimo e Il Volo.

Arisa, Loredana Bertè e Ultimo assenti alla puntata speciale di Sanremo

Arisa sta ancora male dopo la finale e così preferisce rimandare l’ospitata a domenica prossima. Mara promette che intervisterà la cantante durante la prossima puntata di Domenica In. Ma oltre lei e Loredana, anche Ultimo sceglie di non salire nuovamente sul palco dell’Ariston questo pomeriggio. Il cantante ha avuto un acceso dibattito con i giornalisti, subito dopo la finale.