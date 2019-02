Ultimo non si presenta a Domenica In: Mara Venier zittisce i giornalisti

Ultimo news: il cantante non si è presentato a Domenica In dopo Sanremo 2019

Continua la polemica su Ultimo, il cantante arrivato secondo al Festival di Sanremo 2019. Dopo la fine della kermesse musicale il romano non si è presentato a Domenica In come gli altri cantanti. Mara Venier ha prima mandato in onda un’esibizione di Ultimo della prima serata del Festival e ha poi spiegato cosa è successo. “Ultimo non c’è. È partito questa notte”, ha annunciato con rammarico la conduttrice. Una scelta che ha fatto infuriare i giornalisti presenti in studio ma pure i telespettatori a casa, che sui social network hanno contestato la decisione dell’artista 23enne.

L’augurio di Mara Venier per Ultimo

Con l’aiuto dei suoi ospiti Mara Venier ha parlato dello sfogo di Ultimo con i giornalisti dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo. “Abbiamo il filmato ma non lo posso mandare in onda”, ha detto zia Mara. Che, nonostante la scelta di Niccolò Moriconi (questo il vero nome di Ultimo) ha preso le difese del ragazzo: “Come il pubblico anche io mi aspettavo la vittoria di Ultimo o Loredana Bertè. Non è da condannare il fatto che ci sia rimasto male. Ad ogni modo gli auguro un buon rientro e una grande fortuna per la sua carriera”.

La risposta di Mahmood a Ultimo

Anche Mahmooh ha replicato con nonchalance alla polemica scatenata da Ultimo: “Dietro il Festival di Sanremo c’è davvero tanta tensione. Siamo ragazzi, uno scivolone ogni tanto ci può stare. Può capitare”.