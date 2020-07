Il treno delle donne, show De Filippi e Carlucci cancellato: retroscena

Come avrete senz’altro saputo, Maria De Filippi, Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli saranno co-conduttrici di un evento Rai contro la violenza sulle donne: un evento che ha fatto molto scalpore perché in tanti – ad esempio la Commissione di vigilanza – non hanno compreso il motivo per cui è stato deciso di affidare a una conduttrice Mediaset uno show così importante nonostante la presenza di tanti altri validi volti televisivi in azienda. Chissà quali saranno le reazioni ora che Blogo in un ghiotto retroscena ha spiegato che l’evento, che avrebbe dovuto chiamarsi Il treno delle donne, era partito in modo completamente diverso, con Maria De Filippi protagonista assieme non a Sabrina Ferilli ma a Milly Carlucci; sempre presente invece il nome della Mannoia. Veniamo al dunque.

Il treno delle donne, cancellato il programma di Milly Carlucci e Maria De Filippi

Nella ricostruzione fatta da Blogo si parte dall’incontro che Maria ebbe con l’allora direttrice di Rai Uno Teresa De Santis: incontro sul quale si sbottonò la stessa De Filippi sulle pagine del settimanale Oggi spiegando che avevano parlato di un progetto di sensibilizzazione relativo alla lotta alla violenza di genere. L’evento è stato confermato proprio in questi giorni da Stefano Coletta che però non ha fatto il nome della Carlucci ma solo quelli di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Non sappiamo quale sia stata la reazione della conduttrice Rai perché il progetto della De Santis prevedeva un suo pieno coinvolgimento in quest’iniziativa, mentre nel nuovo show risulta del tutto assente.

I motivi della cancellazione del Treno delle donne e le ragioni di un grande evento

La serata avrebbe dovuto essere un evento a staffetta che si sarebbe dovuto svolgere contemporaneamente sia su Rai Uno sia su Canale 5: sul primo canale la conduttrice sarebbe stata appunto Milly, sul quinto invece Maria. Lo show avrebbe dovuto essere affiancato da un programma della Mannoia e sarebbe stato senza dubbio un evento memorabile perché avrebbe visto partecipare due conduttrici che, a prescindere dai loro rapporti personali, si erano comunque scontrate (e lo faranno ancora per molto) con i loro rispettivi programmi. Purtroppo però i lavori sul Treno delle donne non hanno avuto buon esito: si parla di taglio di budget mentre ancora non circolano indiscrezioni sugli altri motivi.