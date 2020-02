Maria De Filippi su Milly Carlucci: “Non ne posso più”, la verità su ospitata e diffida

Maria De Filippi parla di Milly Carlucci e fa dei chiarimenti anche su Carlo Conti: le parole della conduttrice

Maria De Filippi ha parlato di Milly Carlucci durante la conferenza stampa di Amici 19 in vista del Serale. Tra le tante novità annunciate per il Serale in arrivo, Maria ha anche affrontato le presunte rivalità con altri conduttori televisivi. Per esempio si scontrerà con Carlo Conti il venerdì sera, ma questo non cambierà di un briciolo l’amicizia e la stima che li lega. La conduttrice ha voluto chiarirlo oggi per evitare future ed eventuali polemiche, come quelle che potrebbero sorgere, come ogni anno, con Milly Carlucci. Anche quest’anno si scontreranno infatti Amici su Canale 5 e Ballando con le stelle su Rai 1, per pochi sabati ma lo scontro ci sarà. Proprio per questo Maria ha voluto subito mettere le cose in chiaro.

Amici, Maria chiede di placare le polemiche con Milly: “Non ne posso più”, poi parla della diffida

La conduttrice Mediaset ha fatto un vero e proprio appello alla stampa presente in conferenza: “Non inneschiamo un dialogo continuo di confronto con Ballando con le stelle, io non ne posso più. Cercate di misurare le parole, come ho fatto io”. Prima di queste parole, però, Maria ha fatto delle precisazioni come per esempio sulla polemica esplosa su Amici Celebrities. Questo ha detto la De Filippi: “Ho letto quello che avete letto voi, quello che ha pubblicato Dagospia. Non ha scritto direttamente a Fascino, ma gli avvocati di Milly hanno scritto a quelli di Mediaset. Lei lo sa meglio di tutti noi se è una diffida, visto che si è rivolta agli avvocati”. Ma non finisce qui, perché a lungo si è parlato di un invito di Milly a Maria per una puntata di Ballando con le stelle…

Milly Carlucci ha invitato davvero Maria a Ballando con le stelle? La verità della De Filippi

Anche in questo caso la versione di Maria De Filippi è diversa da ciò che abbiamo letto sulle riviste: “Io non avevo ricevuto alcun invito. Lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo, ma non era mai arrivato un invito. Sono stata io a telefonare a Milly e lei a rispondere. Sono stata io a dirle ‘Mi dicono di Ballando con le stelle’. Non ho ricevuto nessuna telefonata”.