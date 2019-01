Maria De Filippi, incontro top secret in Rai: ipotesi di progetto

Maria De Filippi, il colloquio top secret in Rai con la direttrice Teresa De Santis: l’incontro e le ipotesi di progetto

Maria De Filippi nel pomeriggio odierno è piombata in Viale Mazzini per un incontro top secret avuto con la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis. A riportare la news il quotidiano Repubblica che fornisce anche alcuni dettagli di colore. “In molti si sono stupiti incrociandola nell’androne della Rai in viale Mazzini, dove si ritirano i pass. Cappotto blu, senza accompagnatori”, scrive la testata nazionale. Ma cosa ci faceva Queen Mary dai rivali del servizio pubblico? Le ipotesi si sprecano. Che la conduttrice in forza a Mediaset possa essere super ospite della 69esima edizione del Festival di Sanremo? O c’è dell’altro?

Queen Mary pronta a tornare al Festival di Sanremo? La visita in Viale Mazzini

Al momento l’ipotesi più plausibile è quella che narra di una sua ospitata a Sanremo 2019, visti anche i suoi ottimi precedenti con la kermesse canora. Tuttavia c’è chi sostiene che potrebbe essere un primo approccio per l’edizione del 2020. Ricordiamo che solo un paio di stagioni fa, nel 2017, fu assieme a Carlo Conti la conduttrice dello show. Tuttavia dopo quell’esperienza precisò che non ci sarebbe stata una seconda volta: “Ho accettato solo perché c’era Carlo”. Dunque, credere che la si possa vedere alla guida del Festival nel 2020 è alquanto difficile e fantasioso. Più probabile un suo ‘intervento’ nel programma di quest’anno.

Maria De Filippi e l’incontro con la direttrice: non da escludere progetti che esulano la kermesse canora

Nemmeno da escludere che la moglie di Maurizio Costanzo abbia incontrato la direttrice della rete ammiraglia Rai per questioni top secret che esulano un ruolo nella kermesse canora. L’unica sicurezza attuale è che Maria De Filippi è legata a Mediaset ancora per dodici mesi ed è, come ormai da anni a questa parte, protagonista di quattro show che non smettono di battere i record di ascolto. Si tratta dei fortunati C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne e Tu sí que vales.