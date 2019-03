Il silenzio dell’acqua, chi è il colpevole? “Si pensa a una cosa ma…”

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua: chi è il colpevole?

Il mistero de Il silenzio dell’acqua non sarà facile da risolvere. Andrea (Giorgio Pasotti) e Luisa (Ambra Angiolini) si troveranno a dubitare anche di persone apparentemente innocenti, che sembrano completamente estranee alla scomparsa di Laura (Caterina Biasiol), la ragazza che ha abbandonato la sua famiglia in circostanze sospette. Chi è il colpevole? Chi è l’artefice della sua scomparsa? Laura è forse morta? Queste sono le domande che si porranno i due protagonisti della nuova fiction di Canale 5 che, con la prima puntata, ha raggiunto un buon risultato. Una fiction che sta incuriosendo molto.

Verissimo, Giorgio Pasotti parla de Il silenzio dell’acqua

Dopo avervi parlato delle anticipazioni della seconda puntata, adesso altre curiosità ci sono state date direttamente da Giorgio Pasotti a Verissimo. Ha spiegato che la verità sarà molto nascosta e che (insieme a Luisa) dovrà fare molta attenzione per non sbagliare: “Io e Ambra sospetteremo di tutti i personaggi”. E, tra i primi indiziati, c’è il figlio di Andrea: Matteo (Riccardo Maria Manera), che risulterà positivo a un test del DNA che getterà delle lunghe ombre su questo ragazzo. Qual è il suo reale legame con Laura?

Il silenzio dell’acqua anticipazioni: Matteo è il vero colpevole?

Silvia Toffanin ha confessato di aver già visto tutte le puntate de Il silenzio dell’acqua e ha spiegato: “Fino alla fine si pensa una cosa e non è quella!”. Dobbiamo quindi prepararci a dei grandi colpi di scena! Poco ma sicuro Matteo non è il colpevole. Sarebbe troppo scontato. Ma le accuse che penderanno sulla testa del ragazzo renderanno sempre più tormentato Andrea, che potrebbe rischiare di commettere qualche azione difficile da perdonare. Non volete pendervi nessuna puntata de Il silenzio dell’acqua? Vi abbiamo già detto come fare: un modo molto semplice per vedere la fiction ovunque vi troviate.