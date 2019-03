Anticipazioni Il silenzio dell’acqua seconda puntata: Matteo colpevole?

By

Il silenzio dell’acqua, anticipazioni seconda puntata domenica 10 marzo 2019

Cosa c’entra Matteo (Riccardo Maria Manera) con la sparizione di Laura (Caterina Biasiol)? Le anticipazioni della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua ci rivelano che il risultato del test del DNA confermerà il coinvolgimento del ragazzo nei fatti; risultato che ovviamente non convincerà Andrea (Giorgio Pasotti). Sa con certezza che il figlio non c’entra nulla e che probabilmente è stato incastrato. Matteo avrà una reazione che preoccuperà i suoi genitori: non lo perderanno mai di vista perché quel peso che gli è stato messo sulle spalle potrebbe schiacciarlo…

Matteo ha ucciso Laura? Anticipazioni Il silenzio dell’acqua

Nella seconda puntata de Il silenzio dell’acqua di domenica 10 marzo 2019, Grazia si allontanerà da Matteo: ha ucciso Laura? Proprio quel fidanzato del quale si è sempre fidata è un assassino? Il mistero diventa sempre più fitto. Luisa (Ambra Angiolini) non perderà di vista né Matteo né Max: farà una un’incredibile scoperta su quest’ultimo mentre Andrea ne farà un’altra che lascerà tutti senza parole! Come vi abbiamo già raccontato nella trama de Il silenzio dell’acqua, il rapporto di Luisa e Andrea si incrinerà sempre di più. Il vicequestore dovrà anche lottare contro i fantasmi del suo passato.

Anticipazioni seconda puntata Il silenzio dell’acqua: nuove scoperte

Le anticipazioni del 10 marzo de Il silenzio dell’acqua non finiscono qua. Si dovrà fare maggiore chiarezza sul video-messaggio in possesso di Don Carlo (Fausto Sciarappa) girato da Laura poco tempo prima della sua sparizione, ma anche su quello che nascondono Nicolò (Giordano De Plano) e Franco (Marco Sgueglia) sulla barca. Potrete già rivedere la prima puntata se ve la siete persa o se vi sono sfuggite alcune parti fondamentali che, messe insieme, vi permetteranno di scoprire chi è il vero colpevole della scomparsa di Laura!