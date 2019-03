Il silenzio dell’acqua: cast, attori e numero puntate della fiction

Numero episodi Il silenzio dell’acqua e prime anticipazioni

Quante sono le puntate de Il silenzio dell’acqua? Solamente quattro. Mediaset ha deciso di puntare su fiction con meno episodi ma di qualità. Il cast è infatti formato da attori di tutto rispetto, come Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che interpretano rispettivamente Luisa Ferrari e Andrea Baldini. Chi sono? I due protagonisti della nuova fiction di Canale 5: Luisa è il vicequestore di Trieste, che indagherà sul caso della ragazza scomparsa dopo un aborto, un episodio che ha cambiato radicalmente la sua vita; il suo carattere forte e battagliero la porterà spesso a litigare con Andrea. Solo grazie a lui, però, riuscirà a conoscere meglio gli abitanti di Castel Marciano e i loro segreti, molti legati alla vittima del paesino.

Cast Il silenzio dell’acqua: chi sono gli attori?

Tra gli attori de Il silenzio dell’acqua, troviamo Camilla Filippi, che interpreta Roberta, la moglie di Andrea. Artista e mamma premurosa, darebbe la vita pur di difendere suo figlio Matteo (avuto da una relazione precedente), che verrà accusato per la scomparsa della ragazza. A vestire i panni di Matteo, Riccardo Maria Manera. Questi sono altri attori del cast con i loro rispettivi personaggi:

Ambra Angiolini: Lusia Ferrari;

Andrea Baldini: Giorgio Pasotti;

Camilla Filippi: Roberta;

Riccardo Maria Manera: Matteo;

Caterina Biasiol: Laura Mancini;

Valentina D’Agostino: Anna Mancini;

Mario Sgueglia: Franco Pirani.

Anticipazioni trama Il silenzio dell’acqua

Luisa e Andrea de Il silenzio dell’acqua si metteranno alla ricerca dalla ragazza sperduta, ma entreranno subito in conflitto tra loro. Hanno due caratteri non proprio compatibili. Saranno costretti a far gioco di squadra, anche se Andrea si allontanerà da lei quando le accuse penderanno sulla tesa del figlio. C’è davvero il suo zampino? Andrea si batterà per dimostrare l’innocenza del figlio e avrà numerosi litigi con Luisa. Ma, alla fine, riusciranno a scoprire la verità… una verità sconcertante!