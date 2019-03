Replica Il silenzio dell’acqua prima puntata: dove rivedere la fiction

By

Prima puntata Il silenzio dell’acqua, replica 8 marzo 2019

La replica della prima puntata de Il silenzio dell’acqua permetterà a tutti coloro che se la sono persa di rivederla senza problemi da cellulare, tablet o computer. Il primo episodio è stato trasmesso nel giorno della Festa delle Donne ed è dunque normale che non tutte hanno avuto la possibilità di capire precisamente qual è la storia della nuova fiction di Canale 5. Grazie alla replica, scoprirete chi sono Andrea (Giorgio Pasotti) e Luisa (Ambra Angiolini): dovranno collaborare per poter far emergere la verità sulla scomparsa di una ragazza di nome Laura (Caterina Biaisol). Una sparizione molto misteriosa.

Replica prima puntata Il silenzio dell’acqua: ecco dove rivederla

Dove rivedere la prima puntata de Il silenzio dell’acqua? O sul sito Mediaset Play o tramite l’app, comodissima per chi utilizza spesso cellulare o tablet e ha la possibilità di vedere questa fiction in qualsiasi posto. Troverete gli episodi de Il silenzio dell’acqua (vi abbiamo già parlato del loro numero di puntate e del cast) e anche le curiosità sui vari attori che, con la loro esperienza, sono riusciti a dar vita a una storia avvincente. Attorno alla scomparsa di Laura, ci sono altri misteri da risolvere e dei quali si occuperanno Luisa e Andrea. Quest’ultimo passerà un brutto periodo a seguito di una scoperta fatta sul figlio Matteo (Riccardo Maria Manera) e su tutto questo potrete scoprire di più leggendo le anticipazioni della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua.

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua

Grazie alla replica de Il silenzio dell’acqua, imparerete a conoscere il profilo psicologico di tutti i personaggi e farvi un’idea su chi potrebbe essere il colpevole della sparizione della ragazza. Qualcuno penserà che sia stata assassinata e Matteo dovrà fare i conti con delle accuse che non lo faranno dormire la notte! Qual è la verità?