Il Segreto ultima puntata: Maria e Gonzalo, che fine hanno fatto?

Gonzalo e Maria sono vivi o sono morti? Anticipazioni finale Il Segreto

Maria e Gonzalo de Il Segreto resteranno sempre nel cuore dei telespettatori. Da quando hanno fatto la loro comparsa nella seconda stagione (quella successiva alla morte di Pepa Aguirre), sono riusciti a catalizzare l’attenzione, diventando una delle coppie più amate – forse la più amata? – della telenovela iberica. Per questo, con le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Segreto, vogliamo dirvi che fine hanno fatto Maria e Gonzalo, se sono vivi o morti e cosa ne è stato dei loro figli.

Maria e Gonzalo si sono lasciati? A Cuba trionfa l’amore

La coppia ha deciso di trasferirsi definitivamente a Cuba, lontana dall’influenza malevola di Francisca Montenegro. Dopo aver messo fuorigioco Fernando Mesia – Maria lo ha dovuto ammazzare per poter ritornare a essere libera -, Gonzalo ha capito che il suo futuro sarebbe stato al fianco di sua moglie, per questa ragione, messi da parte i numerosi tira-e-molla, hanno lasciato Puente Viejo per rifarsi una vita a Cuba. Qui, ad attenderli, Esperanza e Beltran, il figlio di Bosco (fratello di Aurora e Gonzalo ucciso accidentalmente da Francisca). Maria e Gonzalo sono vivi, dunque, e vi abbiamo anche spiegato cos’è invece successo a Pepa nel finale de Il Segreto.

Anticipazioni finale Il Segreto: cos’è accaduto a Puente Viejo?

Il paesino dei mille misteri è stato letteralmente raso al suolo: con gli ultimi spoiler spagnoli, vi abbiamo raccontato quali sono i personaggi che sono morti e quelli che invece sono riusciti a salvarsi. Gonzalo e Maria de Il Segreto sono tra i fortunati a non aver fatto una brutta fine, ma la ragazza dovrà superare diversi lutti: è morta la sua madrina Francisca, suo nonno Raimundo e anche la sua mamma Emilia, che ha portato con sé un grandissimo segreto…