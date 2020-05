Il Segreto, Pepa è viva? Il finale delude i fan della telenovela

Che fine ha fatto Pepa de Il Segreto? Anticipazioni sul finale e verità sulla sparizione del corpo

Pepa è viva o è morta davvero? Purtroppo non lo scopriremo mai. Il finale de Il Segreto c’è stato davvero e di lei si è fatta menzione attraverso i ricordi di Francisca Montenegro, che lascerà per sempre Puente Viejo e questo mondo, così potrà trascorrere l’eternità con Raimundo Ulloa, l’unico che l’abbia saputa amare nonostante la sua incontrollabile e incrollabile malvagità. Francisca ricorderà tutto quello che c’è stato con Pepa e tutto il male che le ha ingiustamente inflitto: la levatrice, lei che ha permesso ai telespettatori italiani di affezionarsi alla telenovela, non comparirà mai più. Il suo corpo è stato trascinato da un losco figuro e dal giorno della sua sparizione non si è saputo più nulla.

Finale Il Segreto: anticipazioni ultima puntata, la furia di Don Filiberto

Abbiamo scoperto cos’è successo nell’ultima puntata de Il Segreto. Pepa non ritornerà a Puente Viejo, che verrà totalmente devastata da Don Filiberto, il quale, dopo essersi confessato, ha deciso di spazzare via Francisca, Raimundo e quella cittadina densa di ricordi. Si è scoperto anche il grande segreto di Emilia Ulloa, che nelle recenti puntate spagnole de Il Segreto era stata brutalmente ferita, rischiando la vita.

Pepa è viva o è morta? Delusione dei fan

Le anticipazioni future de Il Segreto dalla Spagna ci hanno permesso anche di capire che Francisca Montenegro fa parte dell’ordine degli Arcangeli e che un terribile attentato si abbatterà su Puente Viejo, seminando morte e distruzione. E Pepa? Non è viva? Non è ritornata e questo ha generato una profonda delusione nei suoi fan, che l’avrebbero voluta rivedere, almeno per un nanosecondo, durante l’ultima puntata de Il Segreto.

Spin-off di Pepa de Il Segreto? Non è stata raccontata tutta la verità sulla sua storia

Dopo quest’episodio che ha lasciato perplessi, non si ritornerà più a parlare di Puente Viejo… ma ne siamo davvero certi? E se magari verrà realizzato uno spin-off proprio su Pepa? Del suo passato, alla fine, è stato raccontato poco e niente; magari si potrà scoprire anche quello che le è successo dopo che il suo corpo è stato fatto misteriosamente scomparire nel bosco, a seguito della sua presunta (?) morte.