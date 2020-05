Finale Il Segreto, Emilia muore? Ferita gravemente, cosa succede davvero

Anticipazioni spagnole Il Segreto sul finale: Emilia perde la vita?

Che fine farà Emilia de Il Segreto? Il finale della telenovela iberica è sempre più vicino: le anticipazioni spagnole, perciò, sono incentrate sulle ultime vicende dei protagonisti. Fra questi c’è Emilia, la quale è ritornata a Puente Viejo (nelle puntate della Spagna) per poter accudire suo padre Raimundo, vittima di un piano famigerato elaborato da Donna Eulalia… e non solo! La madre di Maria Castaneda dovrà inoltre bloccare Francisca Montenegro dal prendere una difficile decisione: togliere la vita a Raimundo per evitargli di passare un’intera esistenza come un vegetale. Tanti incarichi, per la giovane Ulloa, che potrebbe non portare mai a termine a causa di un triste finale!

La morte di Emilia nel finale de Il Segreto? Tutte le novità sulla trama

Dopo la sua reazione alla scoperta della vera storia di Matias, Emilia Ulloa si troverà in una ressa cittadina, scatenata da alcuni uomini dall’ignota identità durante un discorso del sindaco Alicia, nella quale verrà colpita quasi a morte! I suoi famigliari la soccorreranno, ma il medico non li illuderà: Emilia potrebbe non ritornare più a essere quella che era prima. Le toccherà forse la stessa sorte del padre? Raimundo, però, ha avuto dei miglioramenti ed è riuscito a pronunciare anche delle parole inaspettate alla sua Francisca.

Anticipazioni future Il Segreto: tutto quello che bisogna sapere

Le anticipazioni del finale de Il Segreto hanno quindi come protagonista Emilia: scopriremo, fra non molto, se riuscirà a riprendersi dopo esser stata ferita gravemente, ma anche quale sarà il futuro di suo padre e Francisca. In Italia, invece, la Montenegro si trova nella tenuta della marchesa Isabel, nell’attesa di incontrare Raimundo, le cui indagini verranno depistate. Quando si incontreranno davvero Francisca e Raimundo?