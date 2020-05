Il Segreto puntate spagnole, Raimundo guarisce: “Ti amo” a Francisca

Raimundo guarisce ed emoziona Francisca Montenegro: spoiler spagnoli de Il Segreto

Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni sulle puntate de Il Segreto? Sappiamo che in Spagna Raimundo Ulloa lotta fra la vita e la morte: dopo le varie torture inflitte da Donna Eulalia, non sarà più lo stesso, e tutto questo ha messo in crisi Francisca Montenegro ed Emilia Ulloa, ritornata a Puente Viejo per poter assistere suo padre. Proprio quando tutto sembrerà perduto, la nobildonna noterà dei segnali inequivocabili da parte di Raimundo. Non morirà? E, se dovesse ritornare a riottenere la salute perduta, sarà perfettamente come quello del passato? Domande che la Montenegro per il momento non si porrà…

Raimundo Ulloa: “Ti amo”, Francisca Montenegro non trattiene le lacrime

Nel finale de Il Segreto, Francisca e Raimundo potrebbero sparire, ma per il momento, durante le puntate spagnole, abbiamo assistito a un notevole miglioramento legato al quadro clinico di Raimundo Ulloa. La Montenegro gli chiederà di muovere le palpebre per rispondere alle proprie domande e lui ci riuscirà… Non solo! Sarà in grado di pronunciare un “ti amo” che scioglierà il cuore di ghiaccio della matrona. Ha avuto un profondo momento di sconforto (aveva persino pensato di suicidarsi con lui), ma adesso tutto volgerà per il meglio.

Trama Il Segreto, anticipazioni future: Isabel contro Raimundo e Francisca, quale sarà la sua prossima mossa?

Fino a questo momento, Francisca non vorrà farne parola con Emilia: stando agli spoiler della trama de Il Segreto, temerà che possa portarlo lontano da Puente Viejo per assicurargli altre cure (ma la giovane non possiede lo stesso capitale della nobildonna!). La Marchesa Isabel, non appena scoprirà la notizia di Raimundo, non sarà assolutamente felice: cos’avrà in mente di fare contro la coppia? A proposito di coppie: Marcela sarà profondamente in crisi a causa di Matias…