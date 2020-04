Il Segreto finale: Francisca e Raimundo spariti? Mistero, anticipazioni

Ultima puntata Il Segreto, anticipazioni nuova stagione: cosa succederà a Raimundo e Francisca?

Appresa la notizia del finale de Il Segreto (quello definitivo), i più ghiotti di anticipazioni vogliono sapere cosa succederà ai protagonisti della telenovela iberica, se ci sarà un grandissimo colpo di scena o se invece terminerà con un lieto fine. Nell’ultimo periodo, sono emerse tante curiosità sulla nuova trama e, nonostante il Coronavirus abbia bloccato le riprese, l’ultima puntata è stata già scritta. Cosa riserverà ai telespettatori? Poco ma sicuro, protagonisti dell’episodio finale, Francisca e Raimundo de Il Segreto, tra i personaggi più presenti all’interno della storia della telenovela. Potrebbero essere proprio loro a mettere la parola fine.

Francisca e Raimundo muoiono a Il Segreto? Possibile uscita di scena inaspettata

Una fine che riguarderebbe le loro stesse vite. Il Segreto ci ha sempre abituato a veder succedersi tragedie dopo tragedie ma, fra queste, è anche sorto qualche bel momento, d’amore vero; Raimundo e Francisca potrebbero uscire di scena “morendo d’amore”. Cosa significa questo? In Spagna è già nell’aria la decisione della Montenegro di volersi suicidare assieme a Raimundo; ma sarà Emilia Ulloa a bloccarla… in un primo momento! Francisca non riuscirà a trovare pace, nonostante Emilia cercherà in ogni modo di farla ragione e, inaspettatamente, potrebbe togliersi la vita, dando un ultimo messaggio: nessuno riuscirà mai a uccidere la Montenegro, solo lei stessa è in grado di farlo.

Il Segreto anticipazioni trama ultimo episodio: la difficile decisione di Francisca

Dalle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto sappiamo altro. Francisca Montenegro, vedendo il marito in coma, non riuscirà più a reggere il dolore, per questo deciderà di ucciderlo… ma Emilia non sarà assolutamente d’accordo ed eviterà che ciò accada. La Marchesa Isabel (la donna dal passato oscuro imparentata con la Montenegro) offrirà a Francisca un posto dove poter porre definitivamente fine alle proprie pene assieme a Raimundo… La nobildonna accetterà di passar a miglior vita? Col finale de Il Segreto, sapremo anche che fine hanno fatto Gonzalo e Maria: quest’ultima verrà a conoscenza di quello che potrebbe succedere al nonno e alla madrina!