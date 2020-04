Il Segreto nuova stagione, Maria e Gonzalo restano a Cuba? Futuro coppia

Anticipazioni su Gonzalo e Maria de Il Segreto: cosa succederà alla coppia nella trama della nuova stagione?

Gonzalo e Maria hanno deciso di far ritorno a Cuba. Alla fine la lontananza è servita per capire che il loro amore è più intenso di ogni cosa: il figlio di Pepa, dopo essersi schiarito le idee (e ne aveva di confusione nella sua testa…), ha capito che non avrebbe potuto trascorrere un’intera vita senza Maria Castaneda, per questo ha deciso di raggiungerla a Puente Viejo per poter mettere un punto su quel periodo di forte turbamento. Anche se il ragazzo credeva di trovare una certa resistenza da parte di Maria, dopo tutto quello che è successo… ma lei lo accoglierà a braccia aperte! Lo ama, lo ha sempre amato e lo amerà fino alla fine dei loro giorni.

Il Segreto nuove puntate: che fine faranno Maria e Gonzalo?

Ancora una volta Fernando Mesia – inconsapevolmente – farà riavvicinare Maria e Gonzalo: attraverso il dolore che causerà, capiranno che non potranno fare a meno l’una dell’altro. La loro unica scelta è quella di ricominciare tutto daccapo: ma saranno davvero felici insieme? Questa è una delle domande che si sono posti i telespettatori quando, in Italia, è cominciata la nuova stagione de Il Segreto. Anticipazioni su che fine ha fatto Francisca Montenegro non mancano, per esempio, ma cosa sappiamo di Maria Castaneda e Gonzalo Castro?

Il futuro di Gonzalo e Maria: resistono a Cuba e cosa sappiamo dei loro figli?

Fino all’ultima puntata andata in onda in Spagna, di Gonzalo e Maria de Il Segreto non c’è stata nemmeno l’ombra! I due giovani innamorati continuano ad amarsi a Cuba mentre i loro figli (Esperenza e Bletran) cresceranno felici e spensierati. A Puente Viejo si parlerà di loro, ma senza rivelare chissà quale retroscena; nelle puntate spagnole de Il Segreto, Emilia ha fatto ritorno nel paesino per salvare Raimundo Ulloa! Da lei scopriremo che sua figlia è totalmente felice e appagata assieme a Gonzalo.