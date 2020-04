Anticipazioni Il Segreto, Raimundo ritrova Francisca? Ecco cosa succede

Raimundo ritrova Francisca? Una lunga ricerca della nobildonna, ecco cosa le succederà: anticipazioni future Il Segreto

Francisca e Raimundo de Il Segreto dovranno risolvere altri problemi per poter essere di nuovo felici. Dopo l’incendio provocato da Fernando Mesia, le loro vite verranno stravolte: hanno deciso di lasciare momentaneamente Puente Viejo, sperando in un rapido ritorno alla normalità, ma la Montenegro dovrà viaggiare verso casa da sola, evitando di venire assassinata da alcuni ribelli. A nascondere la sua identità ci penserà la Marchesa Isabel, cugina di Salvador Castro, che si mostrerà inizialmente gentile nei suoi confronti. Ma cos’avrà davvero in mente? Francisca approfitterà del suo aiuto per riottenere le proprietà perdute. Non sarà così semplice.

Spoiler Il Segreto, trama spagnola: Raimundo rischia la vita per Francisca! Minaccia rappresentata da un personaggio del passato

Vi abbiamo spiegato che fine ha fatto davvero Francisca Montenegro, invece oggi, con queste anticipazioni spagnole de Il Segreto, vi racconteremo quello che succederà a Raimundo Ulloa che, disperatamente, si metterà alla ricerca di sua moglie. Raimundo farà ritorno a Puente Viejo, ma non troverà Francisca: è convinto che si trovi lì, ma che le sia successo qualcosa di grave. Isabel farà di tutto pur di nascondere la presenza della Montenegro nella sua tenuta: Francisca potrà riabbracciare Raimundo solo quando sarà troppo tardi… dopo che Eulalia lo torturerà! Raimundo diventerà un vegetale.

La difficile scelta di Francisca, interviene la Marchesa Isabel

Le anticipazioni della nuova stagione de Il Segreto ci fanno dunque capire che per Raimundo e Francisca sarà tutt’altro che semplice essere di nuovo sereni: come si comporterà la nobildonna ora che il marito non le darà la speranza di ritornare come un tempo? Anche questa volta la Marchesa Isabel giocherà un ruolo importante: di lei sappiamo tutto sul suo passato e anche quello che vuole fare per Francisca e Raimundo!