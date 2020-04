Il Segreto, passato della Marchesa Isabel e verità parentela Francisca

La verità sulla storia della Marchesa Isabel, ultime anticipazioni Il Segreto

La Marchesa Isabel è uno dei protagonisti della nuova trama de Il Segreto. Con lei, si susseguiranno tante vicende a Puente Viejo, che ci permetteranno di scoprire ancora meglio la personalità di Francisca Montenegro che, a causa della lontananza da Raimundo Ulloa, mostrerà un lato molto fragile di sé. Isabel – se in un primo momento sembrerà una sua nemica – dimostrerà di essere una vera alleata della Montenegro e, per lei, si spingerà anche a commettere un omicidio per liberarla di un grande peso.

Anticipazioni puntate Il Segreto: chi è davvero Isabel?

Per la Montenegro, Isabel ucciderà Eulalia, che si vendicherà contro la nobildonna. Ma cosa sappiamo della Marchesa di Puente Viejo? Prima di tutto, che è la cugina del defunto Salvador Castro. Giungerà nel paesino per ottenere tutte le proprietà della Montenegro, che ovviamente non se le lascerà sottrarre. L’attrice di Antoñita, durante un’intervista, ha parlato così della Marchesa: “Antoñita è legata alla Marchesa de Los Visos perché l’ha tirata fuori da una vita piena di tristezza. La sua famiglia la maltrattava, il personaggio di Silvia Marsò la salva da quella situazione”.

La difficile decisione di Francisca Montenegro e l’intervento di Isabel

Stando alle ultime anticipazioni spagnole, la Marchesa aiuterà Francisca a trasferirsi in una cittadina vicina a Puente Viejo per prendersi cura di Raimundo Ulloa, che verserà in situazioni critiche. Arriverà nel paesino Emilia Ulloa, che entrerà in contrasto con la Montenegro, la quale prenderà una decisione sul marito che farà andare in escandescenza la donna. Cosa succederà tra Francisca ed Emilia? Interverrà anche Isabel, personaggio chiave della nuova stagione de Il Segreto?