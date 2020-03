Il Segreto, vera storia di Antoñita: intervista attrice Lucia Caraballo

La vera storia di Antoñita de Il Segreto: le parole dell’attrice

Lucia Caraballo è un’attrice de Il Segreto che interpreta uno dei nuovi personaggi: Antoñita, la domestica della Marchesa Isabel. La ragazza ha avuto un trascorso travagliato, ha dovuto lottare molto per non lasciarsi sopraffare dal dolore e può dire di essere felice grazie a Isabel, la sua salvatrice, che le darà un nuovo futuro. Antoñita, quindi, le sarà per sempre riconoscente e farà tutto quello che le verrà chiesto, anche aiutare Francisca Montenegro che non se la passerà proprio bene nelle puntate future. A confermarcelo, le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: il rapporto di Antoñita e Isabel

L’attrice Carabello ha fatto delle rivelazioni interessanti sulla storia di Antoñita de Il Segreto alla rivista Vero Tv: “Arriva a Puente Viejo perché segue la sua padrona, la Marchesa Isabel de Los Visos, che si è trasferita per un valido motivo: suo marito è morto e ha ereditato la miniera. Si sente in debito con lei, dopo che l’ha liberata da una triste esistenza assumendola al suo servizio”. Sappiamo, grazie agli spoiler de Il Segreto, che avrà un ruolo-chiave nel permettere a Francisca e Raimundo di incontrarsi… ma quest’ultimo rischierà di non svegliarsi mai più dal coma!

Il salto tempo temporale, nuova trama Il Segreto

A Il Segreto è avvenuto un salto temporale: le vicende si sposteranno dal 1926 al 1931 e, nel nuovo anno, sarà presente Antoñita. Ma perché la domestica è così fedele a Isabel? Queste sono state le parole dell’attrice: “Antoñita è legata alla Marchesa de Los Visos perché l’ha tirata fuori da una vita piena di tristezza. La sua famiglia la maltrattava, il personaggio di Silvia Marsò la salva da quella situazione”. Le altre anticipazioni de Il Segreto vi permetteranno di conoscere in maniera più approfondita la nuova storia.