Il Segreto, Francisca e Raimundo si incontrano: ecco cosa succederà

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: che fine fanno Raimundo e Francisca? Futuro difficile per la coppia

Francisca Montenegro è ritornata a Puente Viejo con un unico obiettivo: riprendersi ciò che ha perduto. Dopo l’incendio di Fernando Mesia, la vita della nobildonna è stata stravolta, ma non si perde mai d’animo e desidera ardentemente ricostruire una certa normalità assieme a Raimundo Ulloa. Come prima mossa, la Montenegro ha deciso di far capolino nel paesino in incognito: la marchesa Isabel – cugina di Salvador Castro – le ha permesso di nascondersi all’interno della sua tenuta. Ma per quanto tempo potrà vivere Francisca in quel modo? Non per molto, anche perché, stando alle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, sentirà crescere sempre di più la mancanza per Raimundo.

Francisca e Raimundo de Il Segreto: Isabel li tiene lontani

A Il Segreto scopriremo solo con le nuove puntate italiane la decisione di Raimundo: farà ritorno a Puente Viejo per poter ricongiungersi a Francisca. Quest’ultima chiederà più volte a Isabel che fine abbia fatto il marito e la marchesa, quando verrà a conoscenza di tutto quello che ha fatto, deciderà di mentirle. Confessioni, quelle di Isabel, che faranno preoccupare Francisca: in certi momenti penserà che gli sia accaduto qualcosa di spiacevole, in altri che non la ami abbastanza per poter ritornare a Puente Viejo e mettersi sulle sue tracce. Isabel, in realtà, ha tutti i suoi buoni motivi per volerli lontani…

Trama Il Segreto: Raimundo e Francisca di nuovo insieme, ma…

Vi possiamo confermare che Francisca e Raimundo si incontreranno. Ma non sarà nulla di stupendo: l’Ulloa rischierà di perdere la vita per colpa di Eulalia! Sappiamo, attraverso gli spoiler futuri de Il Segreto, che resterà in un letto e la Montenegro arriverà persino a pensare che sia giusto toglierli la vita per non farlo soffrire più… Qualcosa, però, la sorprenderà e Raimundo riuscirà a dimostrarle tutto l’amore che prova per lei!