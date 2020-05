Il Segreto anticipazioni dall’11 al 16 maggio 2020: Raimundo ritorna

Il Segreto anticipazioni settimanali: cosa succederà dall’11 al 16 maggio? Raimundo ricomparirà e Isabel si approprierà del denaro di Francisca

Raimundo Ulloa ritornerà a Puente Viejo durante le puntate de Il Segreto dall’11 al 16 maggio. Un gradito ritorno per i telespettatori, lo sarebbe anche per Francisca Montengro, se solo non fosse che la marchesa Isabel la terrà all’oscuro di tutto. Vuole soggiogare la nobildonna e, non a caso, comincerà a chiederle ingenti somme di denaro e ad acquistare quelle proprietà che prima appartenevano a lei. Tuttavia la clandestinità della Montenegro rischia continuamente di essere scoperta: Tomas e Adolfo saranno a un passo dallo scoprire tutta la verità… Isabel riuscirà a sventare il pericolo, ma non potrà farlo per sempre. Adolfo penserà che sua madre gli stia nascondendo qualcosa di terribile.

Matias muore a Il Segreto? L’ordine dato a Ignacio dalla marchesa Isabel: ucciderlo a sangue freddo

Mentre Francisca si chiederà come mai Raimundo non la stia cercando (in Spagna è appena guarito), Isabel incaricherà Ignacio di uccidere Matias: è diventato davvero un pericolo, visto che è stato in grado di riaccendere gli animi dei minatori, pronti a dar vita a una rivolta come non si è mai vista a Puente Viejo. I rapporti tra Matias e Marcela saranno sempre più incrinati: la ragazza sarà in crisi profonda, anche perché non riuscirà a rinunciare a Tomas. In Spagna è giunta Emilia Ulloa, che ha deciso di affrontare suo figlio…

Il Segreto anticipazioni future: Isabel si arrende (per il momento)

Cosa succederà fra Marcela e Matias? Le anticipazioni de Il Segreto dall’11 al 16 maggio 2020 ci rivelano che il giovane giacerà a letto con Alicia, la rivoltosa pronta a vivere una storia travolgente con lui. Insieme, riusciranno a realizzare una rivolta che farà tremare Isabel, la quale sarà costretta a venir loro incontro… Solo per il momento, visto che nel suo piano è presente la morte di Matias Castaneda!