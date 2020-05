Il Segreto anticipazioni, Emilia scopre passato di Matias: la reazione

Emilia incontra Matias: la confessione del ragazzo spiazza la madre, spoiler Il Segreto

Emilia ritornerà a Puente Viejo per due ragioni: prima di tutto, sarà preoccupata per le condizioni di salute di suo padre Raimundo, che verserà in uno stato critico dopo quello che è accaduto con Donna Eulalia; ma vi farà capolino anche per chiarire una volta per tutte quello che c’è stato tra Matias e Marcela. Vorrà far maggior chiarezza e spingere il figlio a riflettere sul suo matrimonio. La reazione di Emilia alla confessione di Matias si concluderà con un semplice consiglio? Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto ci fanno capire qualcosa di più.

Anticipazioni Il Segreto puntate future, Emilia a Matias: “Quanto sono stupidi gli uomini!”

Matias, col senso di colpa che lo divora dall’interno, deciderà di confessare tutto a sua madre: ha tradito innumerevoli volte Marcela e rischia seriamente di mandare all’aria il matrimonio. Abbiamo saputo che Marcela trascorrerà un periodo di profonda crisi, che potrebbe concludersi definitivamente con l’intervento di Emilia Ulloa. Cosa farà? Farà una ramanzina a suo figlio, ricordando quello che ha fatto Alfonso in passato nei suoi riguardi: anche lui si era macchiato di tradimento… ma l’ha sempre perdonato perché il loro amore era più forte di tutto. Emilia non si tratterà: “Quanto sono stupidi gli uomini!”.

Il Segreto della guarigione di Raimundo e la reazione di Emilia

Mentre Francisca Montenegro manterrà il segreto sulla guarigione di Raimundo Ulloa, Emilia consiglierà a Matias di salvare il proprio matrimonio; la mamma, dunque, perdonerà suo figlio e deciderà di parlare con Marcela, la quale continuerà a essere perdutamente innamorata di lui. L’intervento di Emilia si rivelerà salvifico per il matrimonio?