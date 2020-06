Il Segreto oggi non va in onda: ecco quando torna, programmazione

Il Segreto oggi non va in onda: breve pausa per la soap spagnola

Il Segreto oggi, martedì 2 giugno 2020, non va in onda. La consueta puntata della soap opera spagnola non terrà compagnia al pubblico di Canale 5, durante la Festa della Repubblica. I telespettatori non devono temere, in quanto da domani 3 giugno tutto tornerà alla normalità per quanto riguarda la programmazione della rete televisiva. Gli abitanti di Puente Viejo torneranno sul piccolo schermo con nuovi colpi di scena. In particolare, al momento, il pubblico italiano è curioso di scoprire cosa accadrà al triangolo amoroso composto da Adolfo e dalle due sorelle Marta e Rosa. Non solo, i telespettatori devono ancora capire come riusciranno Matias e Marcela a ricostruire il loro matrimonio. Nel frattempo, il pubblico continua a vedere Donna Francisca nascosta a La Habana, abitazione della Marchesa Isabel. Sono diversi i colpi di scena che ci attendono nelle prossime puntate. Nel frattempo, oggi la trama subisce una piccola pausa, ma il tutto riprenderà come di consueto già dal pomeriggio di domani. Intanto, la programmazione vede in onda, al posto della soap opera spagnola, un film.

Il Segreto in pausa il 2 giugno 2020: la programmazione del pomeriggio di Canale 5

E mentre Beautiful e Una Vita non cambiano la loro programmazione, Il Segreto subisce uno stop oggi. Cosa sostituirà la soap spagnola questo pomeriggio? Alle ore 14.45, al posto di Uomini e Donne, vedremo in onda il film romantico Che cosa aspettarci quando si aspetta. La commedia durerà fino alle ore 17.10, quando prenderà inizio la pellicola Inga Lindstrom – Scherzi d’amore. Come vi abbiamo già indicato, si tratta di una brevissima pausa quella che fa il paese di Puente Viejo in Italia. Infatti, tornerà in onda come sempre da mercoledì 3 giugno, alle ore 16.10. Dunque, il pubblico non dovrà attendere molto prima di scoprire cosa accadrà ai vari protagonisti.

Anticipazioni Il Segreto giugno 2020: tanti colpi di scena a Puente Viejo

Vi abbiamo già anticipato cosa accadrà nel corso delle prossime puntate a Puente Viejo. Sono diversi i colpi di scena riguardanti i protagonisti del paesino spagnolo. In particolare, vedremo Rosa disposta davvero a tutto pur di conquistare il cuore di Adolfo, dopo il tradimento della sorella Marta. Nel frattempo, Matias e Marcela cercano di recuperare quanto perduto in questi anni.