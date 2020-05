Il Segreto anticipazioni giugno 2020: amori ritrovati, una morte e un ritorno

Anticipazioni Il Segreto giugno 2020: Marcela cerca di ricostruire il suo matrimonio con Matias

Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che a giugno 2020 sono diversi i colpi di scena a cui il pubblico di Canale 5 assisterà. In particolare, vedremo Marcela pronta a tutto pur di ritrovare la serenità con Matias. La Del Molino vuole a tutti i costi ricostruire il suo matrimonio con il Castaneda, soprattutto per dare un futuro sereno alla piccola Camelia. Per tale motivo, Marcela decide di chiudere il suo rapporto con Tomas. Ovviamente, di fronte a questa decisione, il figlio della Marchesa Isabel soffre molto. Infatti, sembra proprio che il fratello di Adolfo provi dei sentimenti molto forti nei confronti della Del Molino. Ma Matias chiude la sua relazione extraconiugale con Alicia? Secondo le anticipazioni spagnole, la Urrutia continua a ricercare in Matias l’amore. Tra i due ci sono nuovi incontri passionali, ma alla fine il Castaneda decide di dare un’altra opportunità al suo matrimonio con Marcela.

Il Segreto trame giugno 2020: Cosme muore, Isabel non si sente responsabile dell’accaduto

Ecco che a Puente Viejo si piange una nuova perdita a giugno 2020. Le anticipazioni de Il Segreto annunciano la morte di Cosme. Il minatore, purtroppo, perde tragicamente la vita nella miniera, a causa di una fuga di gas. Un duro momento per tutti i minatori e per Matias, il quale continua a dare sostegno agli operai. Tomas, Adolfo e Inigo credono che l’incidente in cui Cosme ha perso la vita si sarebbe potuto evitare, se avessero rafforzato la sicurezza nella miniera. Ma dall’altra parte la Marchesa non si sente responsabile per quanto accaduto, tanto che si presenta anche al funerale del minatore. Intanto, Isabel continua a mostrarsi fedele con Donna Francisca, la quale resta nascosta a La Habana. Raimundo, con l’aiuto di Mauricio, cerca la sua amata iniziando a ottenere qualche risultato.

Spoiler Il Segreto giugno 2020: la follia di Rosa, Pablo torna a Puente Viejo

Nel corso delle prossime settimane vedremo Adolfo non riuscire ad accettare il fatto che Marta abbia chiuso il loro rapporto. Il ragazzo viene, però, consolato da Rosa. Quest’ultima vuole a tutti i costi conquistare il suo cuore, tanto che decide di raggiungerlo a La Habana. E mentre Don Ignacio non accetta questa situazione, la Marchesa appare felice nel vedere Rosa insieme ad Adolfo. Intanto, a Puente Viejo fa il suo ritorno Pablo. Il giovane lascia l’esercito, in gran segreto, e si rifugia nel bosco, in quando considerato disertore. Ad aiutarlo ci pensa, ovviamente, Carolina.