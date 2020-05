Anticipazioni Il Segreto, Pablo torna da Carolina? Svolta inaspettata

Il Segreto anticipazioni, Pablo e Carolina: il ragazzo torna a Puente Viejo, ma come un fuggitivo

Pablo riesce a tornare da Carolina? Le anticipazioni italiane de Il Segreto annunciano il ritorno del ragazzo, che però non avviene in modo pacifico. Ricordiamo che il ragazzo lascia Puente Viejo per prendere parte al servizio militare, ritrovandosi costretto a salutare la sua amata. Nessuno è a conoscenza della storia d’amore nata tra i due giovani, i quali temono una reazione negativa da parte di Don Ignacio. Nonostante ciò, Carolina ha comunque chiesto a Pablo di rivelare a suo padre la verità prima di partire. Il ragazzo ha preferito, però, non creare ulteriori problemi al suo padrino. Ed ecco che lascia il paesino spagnolo e la sua amata, convinto che presto potrà finalmente confessare a Ignacio quanto sta realmente accadendo con Carolina. Vi anticipiamo, però, che accade qualcosa di davvero inaspettato. Una svolta che sorprende un po’ tutti! Dalle anticipazioni sappiamo che tra qualche tempo vedremo Pablo tornare a Puente Viejo come un fuggitivo!

Pablo e Carolina, Anticipazioni Il Segreto: il ragazzo abbandona il servizio militare e si nasconde

Dopo aver inviato a Pablo molte lettere e un pacco, Carolina riceve finalmente una risposta. Avendo ricevuto un messaggio preoccupante da parte del suo giovane amato, la ragazza tiene un atteggiamento strano a casa. Improvvisamente vedremo la ragazza scappare e raggiungere una cabina, dove incontra Pablo! Ebbene il ragazzo abbandona il servizio militare! Dopo aver commesso questo gesto, il figlioccio di Don Ignacio teme le conseguenze. A dargli conforto ci pensa, ovviamente, Carolina. La ragazza sta attenta a non farsi seguire da nessuno, ogni volta che si reca da lui per portargli provviste. La famiglia della giovane inizia a preoccuparsi di fronte al suo strano atteggiamento.

Trame Il Segreto, Carolina aiuta il suo Pablo: la situazione però diventa pericolosa

Mentre Rosa fa pressioni al padre affinché accetti la sua relazione con Adolfo, Carolina sta affrontando una situazione davvero pericolosa. Sono, infatti, diversi i pericoli che i due ragazzi corrono a causa di questa situazione. Nel corso delle prossime puntate italiane de Il Segreto vedremo Manuela seguire la ragazza! La domestica è ormai certa che la giovane si stia mettendo in qualche guaio. Fortunatamente Carolina riesce a uscire dall’interrogatorio della donna, senza farsi scoprire. Ma come si evolve questa situazione? Vi anticipiamo che Pablo è poi costretto a tornare alla Casona, per chiedere aiuto a Don Ignacio!