Il Segreto, Rosa e Adolfo fanno l’amore: ora cosa succede? La proposta

Anticipazioni Il Segreto: Rosa e Adolfo a letto insieme, ora avviene una svolta non del tutto inattesa

Nel corso della puntata de Il Segreto in onda oggi vedremo Rosa e Adolfo a letto insieme. Ebbene sì, la Solozabal è disposta davvero a tutto pur di stare insieme al Dos Visos. Pur di conquistarlo, la giovane si reca a La Habana e lo seduce. Il figlio della Marchesa Isabel, sebbene sia innamorato di Marta, si lascia andare alla passione con Rosa. Ma attenzione, Adolfo è ubriaco! Dunque, non si rende realmente conto di quello che sta accadendo. Dopo quanto successo, Adolfo deve però prendersi le sue responsabilità ed è costretto così a fare una scelta davvero inaspettata. Abbiamo ormai compreso che il suo cuore batte per Marta, ma il Dos Visos decide di sposare Rosa! Una svolta non del tutto inattesa, visto che quest’ultima è davvero disposta a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi. Lo stesso Adolfo confessa a Marta di essere innamorato di lei, ma ora deve rispettare il suo impegno con Rosa, sposandola. Ovviamente la famiglia Solozabal non prende affatto bene la notizia.

Rosa e Adolfo fanno l’amore: il Dos Visos costretto a sposare la figlia di Ignacio

Non appena Don Ignacio ha scoperto la relazione tra Rosa e Adolfo è andato su tutte le furie. Infatti, la madre del ragazzo, Isabel, è una sua grande nemica. Dunque, non avrebbe mai voluto vedere le sue figlie avvicinarsi ai Los Visos. Invece, è accaduto e ora non può fare nulla per tornare indietro. Infatti, quando Rosa confessa a tutta la sua famiglia che è pronta a sposare Adolfo, la notizia sconvolge non poco Ignacio. Dall’altra parte, invece, la Marchesa reagisce in modo inaspettato. Isabel è molto felice di vedere la Solozabal insieme ad Adolfo. Il motivo? In questo modo potrà vendicarsi contro Ignacio!

Adolfo continua ad amare Marta, ma sposa Rosa: anticipazioni Il Segreto

La Marchesa, di fronte al fidanzamento di Rosa e Adolfo, appare entusiasta. Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Isabel propone ai due di continuare a vivere a La Habana dopo il matrimonio. Questa proposta manda, però, su tutte le furie Ignacio, il quale non riesce ad accettare quanto sta accadendo. E mentre Rosa dimostra tutta la sua felicità, dall’altra parte Marta e Adolfo non appaiono per nulla entusiasti. Vi anticipiamo che i due continuano ad amarsi e questo manda in tilt Rosa!