Uomini e Donne oggi non va in onda: quando finisce il programma

Oggi, martedì 2 giugno 2020, Uomini e Donne non va in onda. Il programma di Maria De Filippi fa una breve pausa in occasione della Festa della Repubblica. La Mediaset ha scelto di sostituire la trasmissione con un film, esattamente come accaduto nel pomeriggio di ieri. Infatti, alle 14.45 il pubblico di Canale 5 non vedrà in onda lo studio con i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Al suo posto, verrà trasmesso il film Che cosa aspettarsi quando si aspetta, la commedia romantica con Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Anna Kendrick e Chace Crawford. Come sempre, la puntata di Una Vita andrà in onda, ma subito dopo il film non ci sarà Il Segreto. Infatti, la commedia durerà fino alle ore 17.10, quando iniziaerà il film Inga Lindstron – Scherzi d’amore. Pertanto, il palinsesto Mediaset per il pomeriggio del 2 giugno cambia programmazione. Ma quando torneranno a farci compagnia i protagonisti del programma di Maria De Filippi? Sarà possibile rivedere Gemma Galgani e Giovanna Abate sul piccolo schermo da domani, mercoledì 3 giugno.

Una breve pausa quella che fa la trasmissione di Canale 5. Non ci resta, dunque, che attendere le prime ore del pomeriggio di domani per scoprire cosa accadrà ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Quando finisce questa particolare edizione di Uomini e Donne? La data dell’ultima puntata corrisponde al prossimo martedì 9 giugno 2020. Dunque, in questi giorni assisteremo agli ultimi colpi di scena riguardanti Gemma, Giovanna e il resto delle dame e dei cavalieri. In particolare, è attesa la scelta della Abate. La tronista completerà il suo percorso all’interno del programma, iniziando una relazione lontano dalle telecamere con Sammy o Alchimista/Davide.

Quest’anno il programma di Maria De Filippi termina il prossimo 9 giugno. Quali colpi di scena ci regaleranno? Il pubblico di Canale 5 assisterà alla scelta di Giovanna e non solo. I telespettatori sono curiosi di scoprire come Gemma e Sirius/Nicola proseguiranno la loro conoscenza nei prossimi mesi, lontano dalle telecamere. Nel frattempo, alle ore 14.45 dal 10 giugno prenderà inizio la nuova soap turca, Day Dreamer – Le ali del sogno.