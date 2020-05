Il Segreto di Emilia, drammatica confessione: la donna in lacrime

Qual è Il Segreto di Emilia Ulloa? Non riesce a trattenere le lacrime…

Emilia Ulloa sta custodendo un terribile segreto. Sappiamo, attraverso le anticipazioni spagnole, che è giunta a Puente Viejo, ma il motivo del suo ritorno non è mai stato spiegato chiaramente. Proprio lei, in un momento di debolezza, rivela tutto alla nuora Marcela, la qualche continua a tentar di ricucire il suo matrimonio con Matias. Il Segreto ci ha abituati a grandi colpi di scena e quello che riguarda Emilia è sicuramente uno dei più sorprendenti: sul finire dell’ultima stagione, lascia Marcela a bocca aperta perché le confessa il vero motivo per cui è ritornata a Puente Viejo. Però non ne deve fare parola con nessuno, nemmeno col marito Matias, perché vuole vivere con spensieratezza i suoi ultimi giorni.

Perché Emilia è ritornata a Puente Viejo? Vero motivo confessato a Marcela

Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano che Emilia Ulloa trova il coraggio di confessare a Marcela di essere giunta nel paesello perché le restano pochi giorni da vivere… una malattia terminale la sta uccidendo! Dopo aver preso una decisione difficile che riguarda Alfonso Castaneda, spiega alla nuora di aver scoperto da non molto tempo di dover morire da un momento all’altro: non le resta poi così tanto da vivere e non vuole far soffrire la sua famiglia, per questo si è allontanata dal marito e dai suoi figli. Maria e Gonzalo si trovano molto lontani.

Anticipazioni Il Segreto, Emilia muore davvero: ecco cosa le succede

Emilia Ulloa non è morta per la sua malattia, ma a causa della terribile esplosione che ha raso al suo Puente Viejo! Nessuno si è salvato, nemmeno Francisca Montenegro, vera protagonista indiscussa de Il Segreto. Dopo il finale, abbiamo scoperto alcune verità sui misteri dei vari personaggi: sta incuriosendo molto quello che ha voluto dire l’attore che interpreta Mauricio.